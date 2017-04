Vispertaltunnel öffnet in aller Stille

Am Dienstagnachmittag um 15.00 Uhr ist der Vispertaltunnel nach 18-monatiger Schliessung ohne viel Brimborium wieder für den Verkehr freigegeben worden – pünktlich zum grossen Reiseverkehr an Ostern.

Der im Vorfeld der Schliessung des Vispertaltunnel von Ende September 2015 befürchtete Verkehrskollaps ist ausgeblieben – dies auch wegen diverser Verkehrsmassnahmen wie etwa der Entlastungsstrasse über Baltschieder und Lalden.

Ein kurzer Blick zurück: Ab der Schliessung im September 2015 ist mit den Rückbauarbeiten des Tunnelabschnitts im Bereich der neuen Verzweigung begonnen worden. Ende Oktober 2015 erfolgte die erste Sprengung, im April 2016 der Durchschlag vom Vispertal- in den A9-Überwurftunnel. In der Folge wurden der Innenausbau sowie der Einbau der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung in Angriff genommen. Und zum Abschluss ist im März 2017 schliesslich noch der Belag eingebaut worden.

Die Wiedereröffnung ist am heutigen Dienstagnachmittag um 15.00 Uhr in kleinem Rahmen im Beisein von gut 40 Arbeitern gefeiert worden. Als nächste Teilinbetriebnahme ist im kommenden Jahr der Tunnel Eyholz geplant.

11. April 2017, 15:30

