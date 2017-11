Drei Neue im Visper Vorstand

Am Freitagabend hat in Eyholz die 5. Generalversammlung der SVP Ortspartei Visp-Eyholz stattgefunden. An der Versammlung wurden drei neue Vorstandsmitglieder gewählt.

Artikel zum Thema Neue Gesichter in der Parteileitung der Jungen SVPO

An der Versammlung berichtete Gemeinderat und Ortsparteipräsident Michael Kreuzer nicht nur über die Parteiarbeit des vergangenen Vereinsjahres, sondern auch über die aktuellen Themen und Ziele in dem unter seiner Zuständigkeit liegenden Gemeinde-Ressort öffentliche Sicherheit. Zudem informierte SVP-Grossrat und Fraktionschef Michael Graber als Gastreferent über die aktuellen Themen im Grossen Rat. Mit Alfredo Werlen, Oliver Stehlin und Benjamin Kolb wurden an der Versammlung drei neue Vorstandsmitglieder für die Ortspartei gewählt.

pd / pmo

25. November 2017, 11:20

Artikel teilen