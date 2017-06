Mutmasslicher Wahlfälscher ist Mitglied der Oberwalliser SVP

Der geständige Oberwalliser, der zurzeit in Untersuchungshaft sitzt, ist Mitglied der Oberwalliser SVP.

Dies teilt die Partei am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Da sich die beschuldigte Person zur Zeit in Untersuchungshaft befindet, sei es der Parteileitung nicht möglich gewesen, einen Kontakt herzustellen. Sollte jedoch der Vorwurf des Wahlbetrugs zutreffen, schreibt die Partei weiter, erwarte man vom 30-Jährigen, «dass er die Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten zieht und seinen Austritt aus der SVPO erklärt». Andernfalls sehe man sich gezwungen, ein Parteiausschlussverfahren gegen das Mitglied einzuleiten. In ihrer Mitteilung verurteilt die Partei die Wahlmanipulationen und distanziert sich davon.

Ob der mutmassliche Täter alleine handelte oder zusammen mit Komplizen, ist derzeit Gegenstand des Verfahrens. Die Staatsanwaltschaft will sich dazu nicht weiter äussern. Am Mittwochmorgen hat sie mitgeteilt, dass im Rahmen der Ermittlungen zu den Wahlfälschungen in den Oberwalliser Gemeinden Naters, Brig und Visp ein mutmasslicher Täter verhaftet worden ist. Dem Täter droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Dass es sich um ein Mitglied der SVP handelt, bekräftigt nun auch Informationen, die der «Walliser Bote» vor zwei Wochen veröffentlicht hatte, wonach es sich bei einer Handvoll abgefangener Couverts um gefälschte Stimmen für SVP-Staatsrat Oskar Freysinger handelte. Konsequenterweise gingen wohl sämtliche gefälschten Stimmen auf das Konto Freysingers.

Der Betrug hat somit auf das Resultat der Staatsratswahlen keinen Einfluss. Freysingers Abstand auf den gewählten FDP-Kandidaten Frédéric Favre nimmt sogar noch zu. Bei den Grossratswahlen hingegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Resultate durch die Fälschung verzerrt wurden. Die SVPO hätte einen Sitz weniger, die CSPO dafür einen mehr.

