Walliser Bäcker sahnen ab

Der Walliser Bäcker-, Konditoren und Confiseurmeisterverband freut sich mit seinen Mitgliedern, die bei der siebten Ausgabe der Swiss Bakery Trophy ausgezeichnet worden sind.

Der nationale Wettkampf wurde Ende letzten Jahres ausgetragen und hat zum Ziel, die Vielseitigkeit sowie die hohe Qualität der nationalen Branche aufzuzeigen. Wie der Walliser Verband in einer Mitteilung schreibt, werde die Konkurrenz immer stärker. Umso mehr freut man sich, dass die Walliser Mitglieder mehr als 40 Medaillen abräumen konnten.

So wurde beispielsweise Stefan Biner und seine gleichnamige Bäckerei in Zermatt in der Kategorie «bestes Bäckerei-Produkt» ausgezeichnet; sein Roggenbrot AOP überzeugt die Jury. Am meisten Medaillen aus Walliser Sicht holten sich Gérad und Jörg Zenhäusern mit der gleichnamigen Bäckerei-Kette, sie erhielten dafür den Preis des «kantonalen Champion». Wie der Verband weiter schreibt, gingen Medaillen ebenfalls an die Bäckerei Imwinkelried in Fiesch, Schwarz in Visp oder Zuber in Stalden.

pd

21. Januar 2017, 15:35

