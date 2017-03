Gelungenes Volksfest trotz Absage des Rennens

Eindrücke vom Volksfest in der Iglu-Bar Foto: David Bumann & Heinrich Eyer

Schnee und Nebel vermochten der tollen Stimmung bei der 23. Wasenhornstafette, trotz notgedrungener Absage des Rennen, nichts anhaben.

Das OK der Wasenhornstafette mussten schweren Herzens kurz vor 10:00 Uhr die Absage des Volksrennens bekannt geben. Wegen Sturmböhen und starkem Schneefall im Bereich der Rennstrecke konnte die Sicherheit der Teilnehmer nicht gewährleistet werden.

Von den schlechten Wetterbedingungen liess man sich nicht einschüchtern und es wurde in der grossen Iglu-Bar neben dem Restaurant Ganterwald kräftig gefeiert. Der Gewinner des Old-Look-Preises wurde von der Menge auserkoren. Die «Desperate Houswifes» aus Termen bekamen am meisten Jubel und Zustimmung des Publikums. Die Glücksfee entschied per Los die Gewinner der Kategorienpreise, welche alle einen Raclettekäse nach Hause nehmen durften.

OK-Mitglied Joséphine Schwery blickt trotz unglücklichen Wetterverhältnissen auf ein gelungenes Volksfest zurück.

pd/map

04. März 2017, 17:56

