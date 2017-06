Weiterausbau des Kraftwerkparks

Verganenes Wochenende ist im Gemeindesaal von Reckingen die 8. ordentliche Generalversammlung der KWOG Kraftwerke Obergoms AG abgehalten worden.

Neu in den Verwaltungsrat wurde Reinhard Imoberdorf gewählt, der auf Philipp Imwinkelried folgt. Präsident Christian Imsand: «Im Berichtsjahr waren auch im Einzugsgebiet der Kraftwerke der KWOG geringe Niederschläge und Trockenheit zu verzeichnen. Dies führte zwar zu einer unterdurchschnittlichen Energieproduktion, aber die finanziellen Kennzahlen stimmen dennoch. Zwei Glanzlichter für die KWOG: im Herbst 2016 nahm das neue Kraftwerk Niderbach erfolgreich seinen Betrieb auf. Und am 19. Dezember 2016 erteilte der Walliser Staatsrat die Baubewilligung für das Kraftwerk Gere, bei dem die Projektierungsarbeiten nun intensiv laufen. Das Kraftwerk wird im Jahr 2020 in Betrieb genommen, wenn alles nach Plan verläuft.»

Das Kraftwerk Ulrichen nutzt die Wasser der Ägene. Im Berichtsjahr wurden 7'751 MWh produziert, was 1'290 MWh oder 14.3 Prozent unter dem Vorjahr liegt. Knapp zwei Jahre nach Inbetriebnahme des Wasserkraftwerkes Ulrichen konnte am 17. November 2016 das Kraftwerk Niderbach zum ersten Mal mit dem Netz synchronisiert werden.

Am 2. Juni 2017 fand die offizielle Einweihung statt. Das Projekt wird mit Investitionskosten von 4.5 Millionen Franken abgerechnet und erzeugt elektrische Energie (Jahresproduktion 3 Gigawattstunden) für rund 700 Haushalte. Der Kanton Wallis erteilte am 19. Dezember 2016 die Baubewilligung für das Kraftwerk Gere. Der Baubewilligung waren Einigungsverhandlungen mit den Umweltverbänden vorausgegangen, die zu einem Konsens führten. Das Kraftwerk Gere wird über eine Leistung von 6.25 MW verfügen und jährlich rund 22 GWh elektrische Energie produzieren, was den Bedarf von rund 5'000 Haushalten abdeckt.

