Weiteres Amt für Roberto Schmidt

An der Sitzung vom vergangenen Freitag wurde Roberto Schmidt zum Vorstandsmitglied der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) ernannt. Die EnDK ist das gemeinsame Energiekompetenzzentrum der Kantone. Sie fördert und koordiniert die Zusammenarbeit der Kantone in Energiefragen und vertritt die gemeinsamen Interessen der Kantone.

Staatsrat Roberto Schmidt werde im Vorstand der kantonalen Energiedirektorenkonferenz (EnDK) nicht nur den Kanton Wallis vertreten, sondern auch als Vertreter der Gebirgskantone (in seiner Funktion als Mitglied der Regierungskonferenz der Gebirgskantone) sowie der Westschweiz (als Präsident der Westschweizer Regierungskonferenz) amtieren, heisst es in einer Mitteilung am Montag.

Zu den Zielen der EnDK gehört neben der Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich insbesondere der Übergang zu umweltfreundlicheren Energiequellen. Nachdem das Schweizer Stimmvolk im vergangenen Jahr die Energiestrategie 2050 angenommen und damit den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat, fällt dem Wallis eine wichtige Rolle in der Energieversorgung zu. Mit seinem Reichtum an natürlichen Ressourcen (Wasser, Sonne, Wind) hat der Kanton grosses Potenzial, zum Energiezentrum der Schweiz zu werden. Mit dem Sitz des Wallis im Vorstand der EnDK erhalten die ökonomischen und ökologischen Anliegen des Kantons mehr Gewicht, heisst es in dem Schreiben weiter.

23. April 2018, 11:03

