Sonniges und warmes Herbstwetter im ganzen Wallis

In den kommenden Tagen wird es im Wallis sonnig und warm. Im Bild: Herbst in Getwing. Foto: Leuthardt Roger

Am Wochenbeginn setzt sich von Westen her langsam Hochdruckeinfluss durch und ab Mittwoch wird es mit auf West drehendem Wind wieder angenehm warm. Aufs nächste Wochenende verstärkt sich das Hochdruckgebiet sogar noch.

Am Montag stellt sich verbreitet schönes Herbstwetter mit bis zu zehn Sonnenstunden und nur kleinen Wolken über den Bergen ein. Nach frischem Morgen steigen die Temperaturen auf 11 Grad in Zermatt und bis zu 18 Grad in Brig. Der Nordwestwind schwächt sich ab.

Auch in den folgenden Tagen bleibt das sonnige und warme Herbstwetter erhalten. Im Rhonetal wird es ab Mittwoch mit Höchstwerten um die 20 Grad wieder angenehm warm.

09. Oktober 2017, 08:22

