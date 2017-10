Ab Sonntag wirds kalt und nass

Bis Samstag noch wird mit südwestlicher Strömung für die Jahreszeit aussergewöhnlich warme Luft aus den Subtropen in die Schweiz gelenkt. Am Sonntag dann erreicht die Regenfront eines Nordseetiefs und dahinter deutlich kältere Meeresluft das Wallis.

Am Freitag wird es trotz kompakterer Wolkenfelder aus Westen erneut ziemlich freundlich. Insgesamt kann sich die Sonne für fünf bis sechs Stunden durchsetzen. Mit kaum mehr Föhn wird es mit 13 bis 21 Grad nicht mehr ganz so warm wie am Donnerstag.

Am Samstag ist es nochmals freundlich, trocken und warm. Am Sonntag und Montag setzt ein Wetterwechsel ein, aus Nordwesten setzt Regen und Wind ein. Es wird deutlich kälter. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter.

20. Oktober 2017, 09:20

