Nach Wintersturm folgt intensiver Dauerregen bis am Freitag

Im Wallis ist nach dem Wintersturm «Burglind» weiterhin unbeständiges Wetter zu erwarten. Heute Donnerstag bleibt es stark bewölkt, in den Bergen sind intensive Schneefälle und Regenschauer vorausgesagt, die voraussichtlich erst am Freitag nachlassen. Die Lawinensituation im gesamten Wallis ist nach wie vor sehr kritisch (Stufe 4).

Am Donnerstag bleibt es den ganzen Tag trüb mit teils intensiven Regenfällen im Tal und viel Neuschnee in höheren Lagen. Im Wallis steigt die Schneefallgrenze im Verlauf des Tages auf rund 2000 m an, in den inneren Alpentälern liegt sie teilweise tiefer.

Bis am Donnerstagabend soll es gemäss Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF oberhalb von rund 2000 m bis 100 Zentimeter, im westlichen Unterwallis bis 120 Zentimter Neuschnee geben. Bis am Freitagmittag werden im Wallis laut «SRF Meteo» bis zu 100 Milimeter Niederschlag erwartet. Es weht ein starker bis West- bis Nordwestwind, in exponierten Lagen teils orkanartig. In den Bergen Böen über 100 km/h.

Nach wie vor ist die Lawinensituation im Wallis mit Gefahrenstufe 4 kritisch. Oberhalb von rund 2000 m sind zahlreiche mittlere und grosse Lawinen zu erwarten. Es muss mit Lawinen gerechnet werden, die bis in die Täler vorstossen. Die Spitze der Lawinenaktivität wird voraussichtlich am Nachmittag erreicht. Für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich.

Mit dem Regen sind unterhalb von rund 2000 m zahlreiche Gleit- und Nassschneelawinen zu erwarten. Böschungsrutsche sind möglich. Exponierte Teile von Verkehrswegen können gefährdet sein.

Am Freitag enden die Niederschläge mit einzelnen Aufhellungen während des Tagesverlaufs. In den Bergen anfangs noch stürmischer, im Tagesverlauf nachlassender und von West auf Südwest drehender Wind. Die Aktivität von spontanen Lawinen nimmt am Freitag ab, die die Lawinensituation bleibt aber vorerst noch sehr kritisch.

Auf Sonntag sind im Wallis erneut Niederschläge zu erwarten.

04. Januar 2018, 11:01

