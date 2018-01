Schneefall blockiert Strassen und Schienen im Oberwallis

Im Oberwalliser mussten am Mittwoch und Donnerstag vielerorts Strassenabschnitte gesperrt werden. Foto: Keystone

Aufgrund der ergiebigen Schneefälle in den vergangenen Tagen mussten im Oberwallis am Mittwoch und am Donnerstagmorgen zahlreiche Strassen für den Verkehr ganz gesperrt werden. Das Saas- sowie das Lötschental sind auf dem Verkehrsweg bis auf weiteres nicht mehr zu erreichen.

Die ergiebigen Schneefälle in den vergangenen Tagen haben den Verkehr im Oberwallis vielerorts beinahe zum Erliegen gebracht. Zahlreiche Streckenabschnitte mussten für den Verkehr gesperrt werden.

Im Lötschental ist die Verbindung Goppenstein – Blatten in der Nacht auf Donnerstag gesperrt worden. Die Strassensperrung dauert voraussichtlich während des ganzen Tages an. Ebenfalls gesperrt ist ab Donnerstagmorgen die Strasse Stalden – Saas-Grund sowie die Strecke zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell.

Wegen schneebedeckter Fahrbahnen musste zudem der Streckenabschnitte Albinen – Flaschen – Leukerbad sowie der Abschnitt Leuk – Leukerbad ab Inden und die Strecke Embd – Derfji geschlossen werden. Ferner besteht eine Strassensperre für die Strecken zwischen Binn und Fäld/Imfeld sowie Binn und Ausserbinn. Auch der Abschnitt ab Feschelwald auf der Strasse zwischen Feschel und Erschmatt ist gesperrt. Wegen Lawinengefahr wurde zudem der Abschnitt Grengiols – Viertel und die Strasse zwischen Täsch und Zermatt sowie Zermatt – Furi gesperrt.

Im Goms ist der Verkehrsweg zwischen Niederwald und Münster gesperrt. Die Sperre gilt auch für die Winterwanderwege entlang der Strasse. Gesperrt ist ferner die Strasse zwischen Münster und Oberwald sowie die Sonnenloipe und die Winterwanderwege auf der Sonnenseite. Auch die Schneeschuhtrails zwischen Niederwald und Oberwald sind gesperrt.

Wie die MGBahn am Donnerstagmorgen vermeldet ist auch der Autoverlad Furka aufgrund einer Strassensperrung zwischen Hospental und Realp wegen Lawinengefahr eingestellt. Ein weiterer Streckenunterbruch auf dem Schienennetz der MGBahn besteht zwischen Niederwald und Oberwald. Grund dafür ist ebenfalls Lawinengefahr. Die Dauer der Störung, so meldet die MGBahn weiter, ist derzeit unbekannt. Aufgrund eines Lawinenniedergangs auf das Trassee der MGBhan am Mittwochnachmittag bei St. Niklaus, verkehren zwischen Visp und Täsch Bahnersatzbusse

Die Simplonpassstrasse ist für Anhängerzüge und Sattelschlepper gesperrt.

04. Januar 2018, 08:46

