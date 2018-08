Nochmals hochsommerlich

Gestern gab es in der Schweiz im Flachland und in den tiefergelegenen Alpentälern vielerorts nochmals einen Hitzetag mit 30 Grad und knapp mehr. Heute wird es nochmals ähnlich heiss, danach zeigt die Temperaturkurve bis Sonntag immer weiter nach unten.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, konnte gestern in der Schweiz im Flachland und in den tiefergelegenen Alpentälern vielerorts nochmals ein Hitzetag registriert werden. Am wärmsten wurde es dabei mit 31,8 Grad in Gösgen, Beznau und Sitten.

Heute wird es nochmals ähnlich heiss mit wiederum Regengüssen und Gewittern am Nachmittag in den Bergen und im Jura. Vereinzelt kann es auch im Flachland für einen Platzregen oder ein Gewitter reichen. Am Donnerstag werden die Schauer und Gewitter häufiger, die 30-Grad-Marke wird höchstens noch ganz lokal erreicht.

Bis Sonntag wird es bei wechselhaftem Wetter mit gelegentlichen Regengüssen und am Freitag auch Gewittern immer kühler, am Sonntag dürfte es im Norden verbreitet unter 20 Grad geben. Bezüglich Regenmengen bis Sonntag und der Schneefallgrenze am Wochenende sind sich die Wettermodelle momentan nicht einig.

22. August 2018, 09:32

