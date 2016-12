Wildhut hat weiblichen Jungwolf in der Augstbordregion erlegt

Zur Regulation des Augstbordrudels hat der Kanton am Mittwoch den Abschuss eines Jungwolfes angeordnet. Am Donnerstag brachte die Wildhut ein weibliches Tier zur Strecke (Symbolbild). Foto: gruppe wolf schweiz

Erst gestern Mittwoch bewilligte der Kanton Wallis mit der Zustimmung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) den Abschuss eines Jungwolfs in der Augstbordregion. Bereits einen Tag nach der Anordnung gibt der Kanton am Donnerstag bekannt, dass die Wildhut einen weiblichen Jungwolf erlegt hat.

Artikel zum Thema Jungwolf aus Augstbordrudel darf abgeschossen werden

In der Nacht auf Donnerstag habe die Wildhut einen weiblichen Jungwolf aus dem Augstbordrudel erlegt, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Der Abschuss sei in den Schattenbergen und in Siedlungsnähe erfolgt. Neben der beabsichtigten Reduktion des Rudels, hofft man bei der Dienststelle durch den Abschuss auch auf eine abschreckende Wirkung, «welche das Rudel möglichst von den Siedlungen fern halten sollte».

Der Regulationsabschuss erfolgte mit der Zustimmung des BAFU. Der Kanton und das BAFU hätten übereinstimmend festgestellt, dass in der Zeit vom 13. Mai bis zum 20. Juli 2016 nachweislich mindestens 20 Nutztiere in geschützten Situationen gerissen wurden. Im Streifgebiet des Rudels hätten die Wölfe im Verlaufe des Jahres einen Schaden von insgesamt 157 Nutztierrissen verursacht.

Gemäss Konzept Wolf Schweiz wird der Wolf nun dem Tierspital in Bern zur Untersuchung überreicht. Die Dienststelle führt das Monitoring zur genauen Feststellung der Anzahl Wölfe und deren Verhalten weiter.

pd / pan

22. Dezember 2016, 12:27

Artikel teilen