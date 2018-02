WIR-Geschäftsgang soll weiter angekurbelt werden

WIR-Business-Event vom September im Sportcenter Olympica in Gamsen. Foto: zvg

An der Generalversammlung des WIR-Networks Oberwallis am Donnerstagabend im Restaurant Central in Glis betonte Präsident Jörg Salzmann die Bedeutung der digitalen Intrumente der heutigen WIR-Bank. Das WIR-Network Oberwallis ist die Vereinigung der aktiven WIR-Teilnehmer und kann finanziell eine sehr gesunde Basis vorweisen. Mit vereinten Kräften und diversen Events im 2018 soll der Geschäftsgang weiter angekurbelt werden.

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der digitalisierten WIR-Bank. Mit einem Business-Event zum Thema Social-Media im September und einem Workshop zu den WIR-Apps im November wurde die neue Informationswelle innerhalb des Networks gestartet. 2018 werden weitere Gross-Events ebenso wie Workshops folgen. Die Mitglieder des WIR-Networks Oberwallis erhalten Gelegenheit den Umgang mit den WIR-Apps direkt vor Ort erklärt zu kriegen und zu üben. Gleichzeitig wird auch der Austausch unter den Mitgliedern

gefördert.



Hohe Wertschätzung



Dass auch die WIR-Bank den Austausch mit den Networks vor Ort sehr schätzt, zeigte sie durch die Präsenz von Verwaltungsräten und Vertretern der Bankleitung an der GV vom letzten Donnerstag. VR Georg Anthamatten überbrachte die Grussworte der Bank und wies auf den weiteren Ausbau der Leistungen beispielsweise auch im Vorsorgebereich hin. Mit dem VIAC-App habe die WIR-Bank bei der Säule 3a eine eigentliche Revolution eingeleitet und zeige, wie jeder kostengünstig und flexibel seine Vorsorge direkt übers Handy organisieren kann, heisst es in einer Mitteilung. Mit diesen modernen Mitteln und Angeboten in allen Bankgeschäften werde die WIRBank im Alltag und für KMU’s immer attraktiver.

