Naters stimmt Sanierungsplan fürs World Nature Forum zu

Rekordbeteiligung an der Urversammlung von Naters

Die Urversammlung der Gemeinde Naters hat am Mittwochabend einem Sanierungsplan für das vor dem Konkurs stehende World Nature Forum (WNF) mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

TDie Teilnehmer der Urversammlung stimmten der von der Gemeinde Naters vorgeschlagenen Umwandlung des WNF von einer Aktiengesellschaft in eine Stiftung mit überwältigendem Mehr zu: Für den Gemeindevorschlag votierten 303 Teilnehmer, dagegen waren 65. Elf Stimmbürger enthielten sich der Stimme.

Präsident Franz Ruppen und der mit einem Sanierungskonzept beauftragte Treuhänder Albert Bass sogten im Vorfeld der Abstimmung für transparente Informationen. Anschliessend konnten die Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Mehr als ein halbes Dutzend Personen nutzten diese Möglichkeit nicht. Trotz aller Emotionalität des Geschäftes blieb die Stimmung jederzeit ruhig.

Keine echte Alternative

Letztlich hatten die Natischer kaum eine andere Möglichkeit, als der Umwandlung der WNF AG in eine Stiftung mit der Gemeinde Naters als vorerst einziger Stifterin zuzustimmen. Die laut Antrag des Gemeinderates für den Transfer benötigten 800 000 Franken als vormalige Einlage in die WNF AG wäre eh abgeschrieben worden. Als Alternative zur Stiftung wartete auf das World Nature Forum Konkurs und Liquidation. Und das bereits in diesem Sommer.

Mit der Stiftung besteht nun die Möglichkeit, dass das WNF in Naters weitergeführt werden kann. Damit wird von der Standortgemeinde nicht zuletzt auch ein Reputationsschaden abgewiesen.

Laut Ruppen und Bass bestehen bereits Business- und Budgetpläne für das künftige WNF als Stiftung mit weit realistischeren Vorgaben als zuletzt. Das Ergebnis davon war nur anderhalb Jahre nach Eröffnung des WNF-Zenters die Illiquidität.

