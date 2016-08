Zwei seit Samstag vermisste Bergsteiger am Bietschhorn

Seit vergangenem Samstag werden im Bietschhorn-Gebiet zwei Alpinisten vermisst. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Personen, die den beiden begegnet sein könnten.

Am vergangenen Freitag, 26. August übernachteten zwei Alpinisten in der Baltschiederklause. Am Samstag um 03:45 Uhr sind die beiden in Richtung Bietschhorn-Nordgrat aufgebrochen. Geplant war der Aufstieg über den Nordgrat auf das Bietschhorn und der Abstieg über den Westgrat zur Bietschhornhütte im Lötschental.

Drittpersonen meldeten die beiden Berggänger schliesslich am Montag als vermisst. Die Air Zermatt brach, in Zusammenarbeit mit der Rettungskolonne Ausserberg, zu einem Suchflug auf. Dieser blieb erfolglos. Heute wurde ein weiterer Suchflug gestartet. Der Personenwagen der vermissten Bergsteiger wurde beim Stolleneingang oberhalb von Ausserberg gefunden. Bei den Vermissten handelt es sich um einen 29-jährigen Mann und eine 28-jährige Frau. Sie sind deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Region.

Personen, die diesen beiden Alpinisten begegnet sind oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56 zu melden.

pd/map

30. August 2016, 11:49

