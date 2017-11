Briger Sopranistin mit Förderpreis ausgezeichnet

Der Walliser Kulturpreis geht in diesem Jahr an den Filmemacher Pierre-André Thiébaud. Die Förderpreise gingen an die Unterwalliserin Schauspielerin Mali Van Valenberg, das Ensemble «Courant d’Cirque» (Tania und Sarah Simili) und die Briger Sopranistin Franziska Andrea Heinzen.

Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten gratulierte der Siegerin des Förderpreises 2017 herzlich: «Die Liebe zu Musik und Gesang wurde Ihnen sozusagen in die Wiege gelegt», sagte die Walliser Kulturdirektorin bei der Übergabe der Preise am Freitagabend im Theater Alambic in Martinach. Talent sei wichtig, eigenständig dann aus seiner Begabung das Beste zu machen, der weitaus schwierigere Teil.

Seit ihrem Debüt 2015 am Theater von Trier in der Rolle von Annio in «La Clemenza di Tito» sowie als Creative Director in der Welt-Uraufführung der Oper «Liquid Crystal Display» in Zürich sei Heinzen auf dem besten Weg, die grossen Bühnen der Welt zu erobern. Neben ihrer Leidenschaft für die Oper pflegt die Brigerin und Weltenbummlerin mit dem Pianisten Benjamin Malcolm Mead international an Konzerten die Liedkunst.

Der Spezialpreis wurde dem Musiker und Leiter des Kollektivs «L’œil et l’oreille» Richard Jean verliehen. Die Preisträger hat der Staatsrat auf Vorschlag des Kulturrats bestimmt. Kulturpreis wie Förderpreise oder Spezialpreis sind gleichzeitig Anerkennung wie Ansporn zugleich an die Adresse der Preisgewinner, ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen und ihre Visionen auch in Zukunft umzusetzen.

Lesen Sie mehr zur Übergabe des Kulturpreis und der Förderpreise im «Walliser Boten» vom Samstag, 4. November.

zum

03. November 2017, 19:30

Artikel teilen