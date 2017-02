Narren an der Macht

Fasnacht | In Leuk herrschen jetzt närrische Zeiten

Eröffnet Leuk die Fasnacht, geht dies jeweils im Doppelpack über die Bühne. So auch am Freitagabend.

Zuerst gab Mageran, der Chef der einheimischen «Schlangudoru», in Leuk-Stadt den Startschuss für die närrischen Wochen, eine Stunde später wiederholte sich das Prozedere in Susten.

Begleitet von Guggenmusiken zogen der Mageran und sein Gefolge durch Leuk-Stadt und Susten. Bevor die Mageran die Macht übernahm, verlas der Herold jene zehn Gebote, welche in den kommenden Wochen in der Gemeinde Leuk gelten. Aus den Händen von Vizepräsident Martin Lötscher konnte das Oberhaupt der «Schlangudoru» den «Schlüssel der Gemeinde» in Empfang nehmen - und die Leuker Fasnacht der Ausgabe ’17 für eröffnet erklären.

blo

10. Februar 2017, 20:50

