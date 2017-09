Die RZ ist die auflagestärkste Zeitung im Wallis

Jetzt ist es schwarz auf weiss: Die RZ ist die auflagestärkste Zeitung im ganzen Wallis. Nicht weniger als 41 558 Exemplare werden in der Region verteilt.

Die neusten WEMF-Zahlen (Werbemedienforschung) belegen: Die RhoneZeitung ist mit 41 558 Exemplaren die auflagestärkste Zeitung im Kanton, vor den Tageszeitungen «Le Nouvelliste» (37 157) und dem «Walliser Boten» (20 001). «Das ist eine erfreuliche Meldung für unsere Leserinnen und Leser und nicht zuletzt auch für unsere Werbekunden», sagt Geschäftsführerin Claudine Studer.

Packende Geschichten

Die RhoneZeitung ist ein Unternehmen der Mengis Druck und Verlag AG und der Rhone Media SA und wird jeden Donnerstag gratis an alle Oberwalliser Haushalte verteilt. 1998 wurde die Gratis-Wochenzeitung ins Leben gerufen und ist mittlerweile aus der Oberwalliser Medienlandschaft nicht mehr weg zu denken. «Auch nach fast zwanzig Jahren bleibt es unser Ziel, möglichst nah am Geschehen im Oberwallis zu bleiben und unsere Leserinnen und Leser mit packenden Stories und unterhaltsamen Geschichten zu begeistern», sagt Chefredaktor Walter Bellwald. Neben der Printausgabe, die jeden Donnerstag in alle Briefkästen verteilt wird, finden Sie unsere Stories auch auf 1815.ch. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Lesevergnügen!

Walter Bellwald

21. September 2017, 05:00

Artikel teilen