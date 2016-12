Friedenslicht findet Weg ins Oberwallis

Am Ranft-Treffen begegneten sich am Wochenende Jugendliche aus der ganzen Schweiz, um das Friedenslicht entgegenzunehmen. Mittendrin: mehrere Oberwalliser Jugendliche.

Eine Woche vor Weihnachten findet stets das grösste alljährliche kirchliche Jugendtreffen der Schweiz statt. Jahr für Jahr finden über 1000 Jugendliche den Weg ins Flüeli-Ranft, wo sich einst Bruder Klaus als Einsiedler niederliess. Heuer sind es 1400 Kinder und Ju­gendliche. Darunter befinden sich auch 30 Oberwalliser. Einer von ihnen ist RZ-Reporter Raniero Clausen.

Kalte, aber trockene Nacht

Das Motto ist gegeben: «Pack es an.» In Sachseln angekommen, setzen wir uns in kleinen Gruppen damit spielerisch auseinander. Es ist kalt. Und es wird dunkler. Ein rund einstündiger Marsch steht nun auf dem Programm. Dabei kann sich unsere Gruppe an den Kerzen am Strassenrand orientieren, die den Weg zur ersten Station markieren. In der sogenannten «Creativ-Line», die unsere Gruppe auswählt, stehen nun viele Ateliers zur Verfügung. Darunter befindet sich ein Flüchtling, der von seiner gefährlichen Flucht nach Europa erzählt. Oder: Wir können hier einen Musiktext zum Thema «Integration» verfassen. All das bietet sich an dieser Zwischenstation. Gegen Mitternacht verlassen wir das warme, wohlige Gebäude, um die Wanderung zur Ranftschlucht auf uns zu nehmen. Gegen 2.30 Uhr wollen wir spätestens da sein. Denn: Dort angekommen, erhält jeder eine Kerze, um anschliessend das Friedenslicht in Empfang zu nehmen.

«Mission erst im Oberwallis erfüllt»

Pünktlich um 2.30 Uhr begrüsst Abt Urban Federer die Jugendlichen in der Schlucht und hält einen berührenden Gottesdienst zum Thema «Anpacken». Als nach der Segnung des Friedenslichtes die ganze Schlucht «beleuchtet» wird, ist das für alle Mitfeiernden der Höhepunkt des Treffens. Das Friedenslicht, das seinen Weg von Bethlehem in die Schweiz gefunden hat, wird nun durch die Jugendlichen in allen Kantonen verteilt. Mit dem Friedenslicht in der Hand, steht dann noch der letzte Marsch zurück nach Sachseln an, wo allen Teilnehmern ein kleines Frühstück serviert wird. Um 6.00 Uhr reisen wir zurück ins Oberwallis. Die «Mission» ist (noch) nicht vorbei. Nach der kalten, aber trockenen Nacht mit vielen Eindrücken und Begegnungen steht nun der offizielle Empfang des Friedenslichtes in Visp an. Dies deshalb, damit später alle das Licht des Friedens mit nach Hause nehmen können.

Raniero Clausen

22. Dezember 2016, 00:00

