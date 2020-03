Oberwalliser Pelzfellmarkt in Mörel. Foto:

Mörel-Filet Am Wochenende präsentierte die Oberwalliser Jägerschaft am Pelzfellmarkt in Mörel die Trophäen der letzten Jagdsaison. Impressionen liefert unsere Bildergalerie.

Eugen Brigger

05. März 2020, 00:00

