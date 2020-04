Eine Region – ein News-Portal

Am Dienstag lanciert mengis media das neue News-Portal des Oberwallis. Und wir nehmen Sie mit.

Eine Region – so viele Geschichten. Begleiten Sie morgen am ersten Tag des neuen News-Portals Postautofahrer Jean-Claude Zimmermann, Bauer Dominic Eggel in Ried-Brig oder die Familie Wasmer in Eggerberg.

Sie finden uns ab morgen Dienstag auf walliserbote.ch und rro.ch

Sollte nicht alles wie gewünscht klappen, bitten wir Sie um Verständnis – und um ihr Feedback.

Schreiben Sie bei Problemen oder Unklarheiten an:

Oder rufen Sie uns an:

027 948 30 50

13. April 2020, 17:00

