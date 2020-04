In Eischoll und Törbel brennts

In der Region Törbel brennt es. Foto:

Oberhalb von Törbel brennt es. In welchem Ausmass ist noch unklar. Auch in Eischoll ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Oberhalb von Törbel ist in einem Waldstück am Ostermontag gegen Mittag ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigt die Kantonspolizei auf Anfrage von rro. Feuerwehr und Helikopter stehen im Einsatz. In welchem Ausmass es brennt, ist jedoch noch nicht klar. Derzeit ist eine weitere Meldung eingegangen. Ebenfalls brennen soll es bei Eischoll. Auch die Meldung bestätigt die Kantonspolizei gegenüber rro. Wie die Polizei weiter ausführt, hätten die Einsatzkräfte die Situation unter Kontrolle. /sr

13. April 2020, 15:05

