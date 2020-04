Ein neues News-Portal für das Oberwallis

mengis media lanciert eine neue News-App. Ab kommenden Dienstag ist das Oberwalliser Portal aktiv.

Im Zentrum des Online-Portals steht das Oberwallis in all seinen Facetten: Journalistische Geschichten, News, Hintergrund-Recherchen, multimedial erzählt und umgesetzt sowie verschiedene Service- und Unterhaltungselemente. Allesamt Teil des neuen Auftritts - genau so wie verschiedene interaktive Elemente. So können die Userinnen und User die Artikel kommentieren, aber auch bewerten. Dies ermöglicht uns, die App laufend zu optimieren und die Inhalte den Bedürfnissen den Nutzerinnen und Nutzern anzupassen - sind sie doch Dreh- und Angelpunkt für unsere tägliche Arbeit.

Registrierung notwendig

mengis media vereint unter einem Dach den «Walliser Boten», das Lokalradio rro, die «RhoneZeitung», die Werbeagentur pomona sowie die Online-Portale rro.ch und 1815.ch. Letztere werden nun zu einer gemeinsame App vereint - erreichbar unter walliserbote.ch und rro.ch. Hier finden sich künftig die Artikel aller Redaktionen des Oberwalliser Medienhauses. Neu ist, dass eine Registrierungspflicht besteht. Mit der Registrierung können Sie die News-App nutzen und für zwei Monate alle Beiträge kostenlos in vollem Umfang lesen. Bestehende WB-Abonnenten erhalten Zugang zu sämtlichen Leistungen der neuen App.

Nach zwei Monaten wird mengis media eine Bezahlschranke einführen. Das heisst: Ab diesem Zeitpunkt werden die Inhalte von mengis media kostenpflichtig. Ein notwendiger Schritt, um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens gewährleisten zu können. Die letzten Jahren haben gezeigt, dass kostenfreie Onlinemedien, die sich ausschliesslich über Werbeeinnahmen finanzieren, auf lokaler Ebene nicht bestehen können. Daher wird mengis media, wie die meisten Verlagshäuser, künftig auf eine Paywall setzen. Wichtig: Für bestehende Abonnemente des «Walliser Boten» ändert sich dadurch nichts. Im Gegenteil, sie werden durch die neue News-App mehr Inhalte erhalten, multimedial aufbereitet und präsentiert.

Neue Strukturen, neue Formen

Die neue Website ist übersichtlich gestaltet und einfach strukturiert. Verschiedene Rubriken geben einen klaren Überblick, neue Darstellungsformen werden ermöglicht und so die journalistische Arbeit verändern. Textbeiträge, Bildstrecken, Videoclips und Audioaufnahmen verschmelzen zu einer multimedialen Berichterstattung, interaktiv, aktuell und zeitgemäss. Die neue Seite passt sich zudem automatisch der Grösse Ihres Bildschirms an, egal ob Sie Smartphone, Tablet oder Computer nutzen.

Lesefreundliches E-Paper

Das E-Paper des «Walliser Boten» ist ebenfalls neu gestaltet worden und präsentiert sich ab Dienstag in einem zeitgemässen, digitalen Kleid. Auch hier gilt: Das E-Paper ist browser- und geräteunabhängig und hat neu eine praktische Leseansicht - ein vielfach geäusserter Wunsch unserer Leserinnen und Leser. Die bisherigen Funktionen wie zum Beispiel der Download der Gesamtausgabe oder einzelner Seiten bleiben erhalten.

Probleme? Wir helfen

Mit dem neuen, digitalen Auftritt will sich mengis media für die Zukunft rüsten - und der Oberwalliser Bevölkerung ein attraktives, zeitgemässes Angebot präsentieren. Es gibt jedoch wohl keinen Relaunch eines neuen Portals ohne kleinere Probleme. Das wird bei uns kaum anders sein. Wir bitten Sie um Verständni. Zögern Sie bitte nicht, uns darüber zu informieren. Schreiben Sie uns an: [Javascript einschalten um Email zu sehen].

Armin Bregy

11. April 2020, 09:00

