Bündner Firma vermietet Tannenbäume im Oberwallis

Ein Bündner Gartenbauunternehmen bietet Weihnachtsbäume zum Mieten an. Die Bäume leben. Das bringt viele Vorteile.

Noch bereiten sie viel Freude, doch schon in wenigen Tagen werden wieder unzählige Weihnachtsbäume am Strassenrand landen, bereit für die Entsorgung. Dem Bündner Unternehmen «Traumbaum.ch» gefiel dies gar nicht. «Ich dachte: Das muss doch auch anders gehen!», erinnert sich Geschäftsführer Markus Schutz. «Daher kam ich auf die Idee, Weihnachtsbäume in Töpfen zu kultivieren und diese zu den Festtagen zu verkaufen.» Doch die Idee hatte einen Haken. «Viele Kunden wollten zwar einen lebenden Baum, doch hatten sie keine Ahnung, was sie nach den Feiertagen damit tun sollten. Schliesslich haben nicht alle einen Garten, wo sie den Baum später einpflanzen können», so Schutz. Also wurde aus dem Verkaufen ein Mieten. Nachdem die Kunden einen Baum ausgewählt haben, wird dieser vom Unternehmen geliefert und nach den Festtagen wieder abgeholt. «Das ist zwar etwas teurer, doch wir haben gemerkt, dass viele Leute bereit sind, im Sinne eines ökologischen Gedankens etwas mehr für ihren Weihnachtsbaum auszugeben», sagt der Gartenbauingenieur.

Mehrere Jahre im Einsatz

Den Sommer über kümmert sich das Unternehmen um die Bäume. «Weil die Tannen in den Töpfen weniger schnell wachsen als im Boden, können wir einen Baum mehrere Jahre vermieten», erklärt Schutz. Ist der Baum dennoch eines Tages zu gross für eine Wohnung, so wird er an einen definitiven Standort verpflanzt. Kritik, weil seine Bäume mehrfach durch das Land gefahren werden, im Oberwallis übernimmt das Atelier Manus die Lieferung an die einzelnen «Mieter», will Markus Schutz nicht gelten lassen. «Einerseits werden die geschnittenen Bäume ja auch transportiert. Wir haben zwar eine Fahrt mehr, doch dadurch, dass die Bäume viele Jahre leben, kompensieren sie das zusätzlich verursachte CO2 ohne Weiteres. Was wir tun, ist durchaus ökologisch.» Die lebenden Weihnachtsbäume haben aber noch weitere Vorteile. Sie nadeln nicht und dank des schweren Topfs stehen sie sehr stabil.

Martin Meul

19. Dezember 2019, 00:00

Artikel teilen