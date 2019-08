Erfolg für Walliser Gesundheitsakteure

Das international renommierte «Journal of Medical Internet Research» hat eine Studie der Walliser Ärzte und Apotheker publiziert. Für die Studienautoren ein Erfolg im Kampf gegen steigende Kosten im Gesundheitswesen.

«Seit Jahrzehnten dreht sich die Diskussion über die steigenden Gesundheitskosten im Kreise», sagt die Walliser Ärztepräsidentin Monique Lehky Hagen. «Vom Patienten über die Leistungserbringer werden Sündenböcke gesucht.» Ein Gesinnungswandel tue not, allerdings stelle sich die Frage, wie dieser vonstattengehen solle, so die Ärztepräsidentin weiter. Um hierzu einen Beitrag zu leisten, haben der Walliser Apothekerverband und die Walliser Ärztegesellschaft in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gesundheit Wallis darum vor einem Jahr ihr gemeinsames Projekt «Less is more together» lanciert. In diesem Projekt ging es darum, einen verantwortungsbewussten, sinnvollen Umgang mit häufig verschriebenen Medikamenten zur Magensäurehemmung zu fördern, indem Apotheker, Patienten und Ärzte mit einfachen Mitteln aktiver als Team in den Prozess mit einbezogen wurden. Das entsprechende Studienprotokoll wurde nun zur Publikation eingereicht. «Nach erfolgreich durchlaufenem Peer-Review-Prozess wurde dieses Studienprotokoll nun zur Publikation im wissenschaftlich renommierten internationalen ‹Journal of Medical Internet Research› akzeptiert», freut sich Lehky Hagen. Erste Resultate der Studie werden voraussichtlich Ende Jahr vorliegen und an der Walliser Gesundheitsmesse vorgestellt werden.

Martin Meul

02. August 2019, 00:00

