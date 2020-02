Jobcafés im Oberwallis

Frauen, die zehn Jahre lang gar nicht mehr oder nur im tiefen Prozent-Pensum berufstätig waren, sollen neue Perspektiven bekommen. Darum werden in Brig neu Jobcafés organisiert.

Im Unterwallis, namentlich in Martinach und Siders, wurden bereits letztes Jahr Jobcafés organisiert – ungezwungene Veranstaltungen speziell für Frauen, die wieder ins Berufsleben einsteigen wollen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten. Dabei soll jede Teilnehmerin die Möglichkeit haben, sich für oder gegen den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu entscheiden. «Wer sich dazu entschliesst, wird von uns unterstützt», meint Ursula Stüdi, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF). Im Unterwallis kostet die Teil­nahme am Jobcafé zehn Franken – im Oberwallis wird der Anlass vom KAGF finanziert und von Melanie Kuonen von der Berufs-, Studien- und Laufbahn­beratung (BSL) in Brig kostenlos ­organisiert.

Keine Hau-Ruck-Übung

Das erste von insgesamt sechs Jobcafés, die im Laufe dieses Jahres stattfinden, beginnt heute Donnerstag. «Die Teilnehmerinnen sollen zunächst auf sich selbst und die eigenen Ziele sensibilisiert werden», erklärt Kuonen. «Oft werden ausserberufliche oder ehrenamtliche Tätigkeiten aus dem Lebenslauf ausgeblendet, dabei beweisen gerade Hausfrauen und Mütter Organisationstalent, die Fähigkeit, Stresssituationen zu bewältigen und eine hohe Belastbarkeit.» Das seien Kompetenzen, die im Berufsleben von grossem Nutzen seien. Die Bereitschaft, sich einer veränderten Situation zu stellen, erfordere auch eine gehörige Portion Mut. Deshalb sollen Teilnehmerinnen nicht zu einer Hauruck-Übung verleitet werden. «Wir möchten vielmehr, dass die Teilnehmerinnen Gedankenanstösse nach Hause mitnehmen», sagt Kuonen und Stüdi ergänzt: «Sich für den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu entscheiden, ist ein Prozess, der Zeit braucht.»

Christian Zufferey

06. Februar 2020, 00:00

