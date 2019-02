«Walliser Spieler sind zielorientiert»

Immer wieder finden Oberwalliser Spieler den Weg ins Emmental zu den SCL Tigers. Langnau-Sportchef Marco Bayer erklärt, warum für den National-League-Klub Walliser Spieler interessant sind.

Vergangene Saison tragen die beiden Oberwalliser Raphael Kuonen und Yannick-Lennart Albrecht das Shirt der SCL Tigers. Nach dem Abgang von Albrecht zum EV Zug vertritt Kuonen heuer die «Oberwalliser Fraktion» im Emmental. Nächste Saison erhält er Support. Loïc In-Albon – er durchläuft die Nachwuchsstufen beim EHC Visp und HC Siders – wechselt nach Langnau. Neben dem 21-jährigen Stürmer In-Albon wird auch EHC-Visp-Spieler Jules Sturny (22) nächste Saison ein Tiger. Langnau-Sportchef Marco Bayer sagt dazu: «Wir suchen nicht primär nur Spieler im Wallis, aber es sieht tatsächlich so aus, dass die Walliser Klubs einen sehr guten Job in der Ausbildung machen und die Spieler für ihren nächsten Karriereschritt den Weg ins Emmental wählen.» Dies zeige auf, dass Langnau einen guten Job mit talentierten Spielern mache, so der Sportchef weiter. Das Überraschungsteam der National League (Langnau hat beste Chancen auf eine Playoff-Qualifikation) bereitet die jungen Spieler individuell auf die nächsten Schritte vor, indem ihnen vermehrt Verantwortung gegeben wird. Auch neben dem Eis freut sich Bayer auf «seine» Walliser Jungs. «Sie haben einen guten Charakter und arbeiten sehr zielorientiert.» ­Zudem seien sie bodenständig und fügten sich ohne Probleme ins Team ein.

Simon Kalbermatten

07. Februar 2019, 00:00

