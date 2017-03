Gute Walliser Resultate bei Erstaustragung

In Bern haben anfangs März die ersten Schweizermeisterschaften in der neuen Kategorie «Auflageschiessen» 10 Meter stattgefunden. Auch einige Walliser Schützen nahmen teil und erzielten gute Resultate.

Für einen Sportschützen kommt unweigerlich der Tag X, der ihn schmerzlich erfahren lässt, dass nicht etwa die Scheibe zittert und schwankt, sondern der Tellensohn selbst. Schlechte Schüsse wechseln mit guten ab, die Resultate driften in die Mittelmässigkeit ab. Manch ein Schütze kämpft noch einige Jahre gegen diese Alterungserscheinung, manche resignieren schnell und hängen das Sportgerät endgültig an den Nagel.

Für solche Schützen gibt es jetzt vor allem in der Kategorie Luft-Pistole und Luftgewehr 10 Meter eine willkommene Neuerung, die in Deutschland für einen Aufschwung bei den Schützenveteranen sorgte: das sogenannte «Auflageschiessen». Zum Vergleich: In der Kat. KK 50 Meter ist das «Böckli-Schiessen» ab 70 inzwischen schon selbstverständlich geworden.

Zittern und Schwanken wird minimiert

Dabei kann das Sportgerät an einem Punkt (Pistolengriff/ Gewehrschaft) auf eine runde Auflage von Max. 55 mm gelegt werden. Die Auflagefläche beträgt nur wenige Millimeter. Das Zittern und Schwanken der Waffe wird damit fast eliminiert, was aber nicht heisst, dass nun lauter Zehner geschossen werden. Der Schuss muss im Gegenteil noch sauberer aufgebaut und abgegeben sowie das sogenannte «Nachhalten» noch mehr gepflegt werden. Die Körperspannung ist nicht mehr dieselbe wie vorher.

Wer im Internet den Begriff «Auflageschiessen» eingibt, wird in einer Powerpoint- Präsentation bestens informiert, was für reglementarische «Auflagen» es beim Auflageschiessen gibt. Profitieren von dieser Neuerung können in der Schweiz Schützen/Schützinnen ab dem 55. Altersjahr. Schützen ab 70 können das Auflageschiessen sogar sitzend absolvieren, wobei es auch hier zahlreiche Vorschriften zu berücksichtigen gibt. Ist einmal die Hemmschwelle überwunden, dass es mit der alten freihändigen Methode eben nicht mehr gut geht, freundet sich der Schütze mit dem Auflageschiessen sehr bald an, denn die Schussbilder werden signifikant besser; Weisstreffer sind Seltenheit.

Staldenriedner zeigen gute Resultate

In Bern fanden anfangs März die ersten Schweizermeisterschaften in dieser neuen «Kategorie» statt. Auch einige Walliser Schützen nahmen daran teil und erzielten gute Resultate. Der 200–fache Schweizer Meister Pierre-Alain Dufaux (Jg. 1949) war es sich nicht zu schade, mitzuteilen, ab jetzt nur mehr mit Auflage schiessen zu wollen. Nach seinem Sieg mit 400 von 400 P. in Stalden (Brückendorfschiessen) musste Dufaux allerdings an der SM erleben, dass andere Schützen etwas besser waren als er. Geschossen wurde in den Kategorien Einzel und Gruppe (drei Schützen).

Resultate:

Gewehr Senioren:

5. Rang Ivo Abgottspon (Staldenried), 297,2 P. (30 Schuss)

Gewehr Veteranen:

23. Beat Abgottspon (Staldenried), 293,4 P.

31. Alfred Abgottspon (Staldenried), 273,7 P.

Gewehr Gruppenwettkampf:

15. Rang FS Staldenried (Ivo, Beat und Alfred Abgottspon), 826 von 900 P.

Luftpistole Gruppe:

12. Rang St.Maurice (Roh, Barman, Germanier), 818 von 900 P.

Luftpistole Seniorveteranen:

4. Lattion Pierre (Liddes), 279 von 300 P.

Luftpistole Senioren:

3. Luisier René (Liddes), 272 von 300 P.

Alle Resultate unter www.fst-ssv.ch/Auflageschiessen

pd / pmo

08. März 2017, 18:53

