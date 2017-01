Ritterschlag für Nico Hischier

Der Natischer Nico Hischeir ist von der kanadischen Hockeyliga als Captain für das Team «Orr» ernannt worden. Er führt somit eines der beiden Top Prospect Teams an.

Die Erfolgsserie des Walliser Nico Hischier scheint nicht abzureissen. Der Center der Mooseheads erzielte in der bisherigen Saison bereits 60 Punkte (30 Tore, 30 Assists). Und sein Höhenflug geht unbeirrt weiter.

Für das Top Prospect Game am 31. Januar, in dem die besten Nachwuchsspieler in zwei Teams gegeneinander antreten, führt Hischier das Team «Orr» an. Das gegnerische Team «Cherry» wird von seinem stärksten Kontrahenten Patrick Nolan angeführt. «Ich erwarte nichts und probiere einfach Spass zu haben», liess sich Hischier auf der Team Homepage zitieren.

Vor Hischier konnten bereits die Schweizer Timo Meier und Nino Niederreiter bei einem Top Prospect Game mitwirken.

noa

18. Januar 2017, 09:14

