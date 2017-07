Salzgeber wieder auf der Siegerstrasse

Kein Tag ohne grosse Überraschung an den Schweizer Schachmeisterschaften in Grächen. In der 4. Runde des Nationalturniers war der in zwei Wochen seinen 16. Geburtstag feiernde Theo Stijve dafür besorgt. Nach seiner gestrigen Niederlage holte sich auch Lokalmatador Frank Salzgeber wieder einen Sieg.

Der Waadtländer Junior Theo Stijve, Nummer 37 der Startrangliste, schlug den 190 ELO-Punkte mehr aufweisenden und zum erweiterten Favoritenkreis auf den Meistertitel zählenden IM Ralph Buss (Pully/Nr. 12). Theo Stijve hat damit nach vier Runden ebenso 3½ Punkte auf dem Konto wie die drei weiteren Schweizer GM Yannick Pelletier (Remis im Spitzenkampf gegen GM Andrei Sokolow), IM Gabriel Gähwiler (Sieg gegen IM Richard Gerber) und FM Philipp Aeschbach (Sieg gegen Nicolas Curien). In der 5. Runde vom Montag trifft Stijve auf Pelletier.

Der Damen-Spitzenkampf zwischen den beiden Meisterschaftsanwärterinnen WFM Lena Georgescu (Moosseedorf) und WFM Laura Stoeri (Payerne) endete mit einem Unentschieden. Auch WFM Camille De Seroux (Genf) remisierte gegen IM Claude Landenbergue (Genf). Zu seinem zweiten Sieg kam Frank Salzgeber (Naters). Nach Oliver Angst in der Startrunde schlug er mit der früheren Schweizer Meisterin Catherine Thürig ein zweites Mitglied des Schachklubs Olten. Im Senioren-Titelturnier hat Pierre Perruchoud (Martinach) als bester Walliser 1½ aus 2 auf seinem Konto.

Resultate:

Nationalturnier. Wichtigste Resultate der 4. Runde: GM Yannick Pelletier (Lux/Sz) - GM Andrei Sokolow (Fr) ½:½. IM Roland Lötscher (Staufen) - GM Adrien Demuth (Fr) 0:1. Gregor Haag (D) - GM Florian Jenni (Oberengstringen) ½:½. IM Gabriel Gähwiler (Neftenbach) - IM Richard Gerber (Genf) 1:0. IM Roland Ekström (Mal/Sz) - GM Miso Cebalo (Kro) ½:½. FM Marco Riehle (D) - FM Fabian Bänziger (Pfäffikon/SZ) ½:½. WFM Camille De Seroux (Genf) - IM Claude Landenbergue (Genf) ½:½. FM Philipp Aeschbach (Zürich) - Nicolas Curien (Bern) 1:0. IM Ralph Buss (Pully) - Theo Stijve (Villars-sur-Glâne) 0:1. WFM Lena Georgescu (Moosseedorf) - WFM Laura Stoeri (Payerne) ½:½.

Ranglistenspitze nach 4 Runden: 1. Pelletier, Gähwiler, Aeschbach, Stijve, Demuth* und Sokolow* je 3½. 7. Ekström, Lötscher, Jenni, Bänziger, Landenbergue, De Seroux, FM Davide Arcuti (Luzern), Xaver Dill (Basel), Cebalo*, Riehle*, FM Ralf-Axel Simon* (D), Gregor Haag* (D) und WGM/IM Yelena Sedina* (It) je 3. – *nicht titelberechtigt.

Wichtigste Paarungen der 5. Runde (Montag, 13 Uhr, Tenniszentrum Grächen): Demuth - Gähwiler, Stijve - Pelletier, Sokolow - Aeschbach, Jenni - Riehle, Cebalo - Lötscher, Sedina - Ekström, Bänziger - Haag, Arcuti - De Seroux, Landenbergue - Simon, Filipovic - Dill.

Senioren-Titelturnier. Wichtigste Resultate der 2. Runde: Lutz Müller (D) - FM Vjekoslav Vulevic (Fr/Sz) 0:1. Manfred Gosch (Pfäffikon/ZH) - Pierre Perruchoud (Martinach) ½:½. Jean-Paul Moret (Martinach) - Benjamin Huss (Hittnau) 0:1.

Ranglistenspitze nach 2 Runden: 1. Vulevic und Huss je 2.

Resultate der Walliser:

Nationalturnier: Frank Salzgeber (Naters) - Catherine Thürig (Olten) 1:0.

Hauptturnier II: Claude Zuber (Glis) - Sarah Brandis (Männedorf) ½:½. Alex Günsberg (Lens) - Sinan Deveci (Männedorf) 1:0. Angie Pecorini (Onex) - Fernand Pellaton (St-Jean) 1:0. Amr Sharaf (Genf) - Kurt Heininger (Unterbäch) 1:0. Jean-Marie Carron (Martinach) - Rolf Schärer (Wettingen) 0:1. Claude-Alain Bonvin (Siders) - Beat Meier (Romanshorn) 0:1.

Senioren-Titelturnier: Manfred Gosch (Pfäffikon/ZH) - Pierre Perruchoud (Martinach) ½:½. Jean-Paul Moret (Martinach) - Benjamin Huss (Hittnau) 0:1. Walter Sigrist (Siders) - Michaël Dittmar (Fr) 1:0.

16. Juli 2017, 19:04

