Oberwalliser sind gut in Form

Am Wochenende reiste der OW88 mit drei Schwimmerinnen und einem Schwimmer an die offenen Westschweizer Meisterschaften nach Delémont. 180 Athleten aus 19 Clubs gingen an den Start. In vorgängigen Wettkämpfen mussten die vorgeschriebenen Limiten erreicht werden.

Enja Kluser bestätigte in Delémont ihre gute Form. Sie erreichte in 200m Rücken den 10. Platz, über 50m Freistil wurde sie 15. In einer neuen persönlichen Bestzeit, holte sie sich zudem den 11.Rang in 50m Rücken.

Auch Brustschwimmerin Medea Wedig schaffte in 50m Brust den guten 10. Platz. Im 200m Brustrennen konnte sie den 15. Rang belegen. Liz Konan beendete den 400m Freistil auf dem 12 Platz. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit um vier Sekunden.

Alfons Brigger seinerseits schwamm viermal unter die besten fünfzehn Athleten. Jeweils den 12. Platz gab es in 50m Rücken und 50m Brust. Den 13. Rang erkämpfte er sich in 100m Rücken und 100m Brust.

pd / pmo

11. Dezember 2017, 10:03

