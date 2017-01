Sensationen im Cup

Am Samstag trafen sich in Baltschieder die Damen der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft zum Rückrundenstart. Im Anschluss fanden die Cup-Viertelfinals der Herren statt. Das zahlreiche Publikum sah durchs Band interessante Spiele.

Damen:

UHC Embd Devils – Fletschi Cracks 6:9 (1:5)

Die favorisierten Fletschi Cracks vermochten rasch ein solides Polster zu erzielen. Doch Embd kämpfte um jeden Ball und schaffte den Anschluss. Doch bis am Ende war die Hypothek des frühen Rückstandes zu gross.

STV Baltschieder Future – UHC Visper Lions 3:6 (1:3)

Die Nachwuchsmannschaft von Baltschieder hielt mit den Vispern tapfer mit. Doch die versierteren Lions vermochten die kleinen Unsicherheiten von Baltschieder auszunutzen. Am Ende siegten sie mit einer geschlossenen Leistung verdient.

STV Baltschieder – UHC Embd Devils 10:2 (7:2)

Der Leader aus Baltschieder nahm das Zepter von Beginn weg in die Hand. Embd vermochte phasenweise zwar gut mitzuhalten, doch am Ende siegten die Baltschiednerinnen ungefährdet.

UHC Naters-Brig – Fletschi Cracks 4:10 (1:6)

Die Reprise des letztjährigen Finals war von Beginn weg eine einseitige Angelegenheit. Saas dominierte den Meister aus Naters-Brig in allen Belangen. Am Ende zeigten sie dank einer beeindruckenden Leistung, dass sie in diesem Jahr den Titel wieder ins Saastal entführen wollen.

UHC Green Vipers – UHC Visper Lions 1:7 (0:6)

Die Visper kontrollierten das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute. Mit einem sicheren Sieg sorgten sie am Ende für den zweiten Erfolg an diesem Tag. Sie halten damit weiter den Kontakt zur Spitze und den Playoff-Finalplätzen.

STV Baltschieder Future - STV Baltschieder 4:12 (1:3)

Im sogenannten Schwesternduell tat sich Baltschieder gegen ihren Nachwuchs vom Future-Team lange Zeit schwer. Die Jungen kämpften mit äusserst viel Herzblut. Erst in der zweiten Halbzeit vermochte der Leader davonzuziehen und bleibt damit weiter ohne Niederlage an der Spitze.

UHC Green Vipers – UHC Naters-Brig 0:9 (0:2)

Nach der Niederlage im Startspiel besann sich Naters-Brig auf ihre Stärken. Doch die Green Vipers waren nicht gewillt, sich einfach so geschlagen zu geben. So dauerte es bis in die zweite Halbzeit, bis der Meister davonziehen konnte. Als Titelverteidiger steht der UHC Naters-Brig bereits mit dem Rücken zu Wand. Allerdings ist mit dem Restprogramm immer noch möglich, die Playoff-Quali zu schaffen. Jedoch ist die Konkurrenz in der Gruppe derzeit sehr gross und nur zwei der vier Spitzenteams schaffen den Sprung auf die grosse Bühne zum Saisonende.

Cup Viertelfinals Herren:

STV Baltschieder – UHC Pfynland II 7:8 (3:3)

Im ersten Spiel duellierte sich der A-Ligist Baltschieder mit dem B-Vertreter UHC Pfynland II. Dank einer geschlossenen Teamleistung warfen die Pfyländer nach dem Titelverteidiger Embd Devils in der Vorrunde auch das Heimteam aus Baltschieder aus dem Cup.

UHC Bürchen – Blacknosesheep 4:8 (2:5)

Im Spiel der beiden A-Vertreter sorgten die Blacknosesheep früh für eine Drei-Tore-Führung. Die Bürchner liefen in der Folge mit stark dezimiertem Kader dem Rückstand hinterher. Die Blacknosesheep treffen damit im Halbfinale auf die Riesentöter von Pfynland II.

Blacknoselambs – Old Boys Naters-Brig 5:4 (2:1)

In einer äusserst hitzigen Partie waren die Blacknoselambs gegen den A-Vertreter und Titelmitfavoriten Old Boys meist in Führung. Mehr als den jeweiligen Ausgleich vermochten die Old Boys gegen die beherzt kämpfen Blacknoselambs nie zu erzielen. Am Ende schafften diese tatsächlich die Sensation und qualifizierten sich für die Runde der letzten Vier.

UHC Embd Devils II – UHC Pfynland 5:7 (3:2)

Erneut hiess es A-Gruppe gegen B-Gruppe. Und der UHC Embd Devils II roch lange Zeit an der Sensation. Doch am Ende schafften es die Pfynländer dank herausragender Effizienz, den Leader der B-Gruppe zu besiegen. Damit kommt es im zweiten Halbfinal zum Duell der Blacknoselambs gegen den UHC Pfynland.

Weiter geht es in der OUM am nächsten Samstag mit dem Spieltag der Herren C in Glis.

pd/noa

29. Januar 2017, 12:15

