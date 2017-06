Angehende Lehrer lernen im Welterbe

Vom 19. bis zum 23. Juni 2017 führte die PH FHNW in Zusammenarbeit mit dem UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch im Rahmen des Bildungsprojekts AlpenLernen eine Ausbildungswoche mit über 20 Studierenden durch.

Im Austausch mit Einheimischen, unterwegs auf Wanderungen und zu Besuch im World Nature Forum wurden Natur-, Gesellschafts- und Wirtschaftsthemen im Alpenraum aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die angehenden Lehrpersonen lernten dabei auch das Potential der Welterbe-Region als vielfältiges, ausserschulisches Klassenzimmer mit seiner breiten Themenvielfalt kennen und schätzen.

Zum Abschluss der Woche besuchte die Gruppe die interaktive Ausstellung im World Nature Forum. Die Studierenden seien begeistert gewesen, schreibt das Managementzentrum des Welterbes in einer Mitteilung zur Woche. «Die Ausstellung ist sehr ansprechend gestaltet, die Inhalte spannend umgesetzt und es eröffnen sich vielseitige Möglichkeiten für einen Schulausflug auf Primar- oder Sekundarstufe», wird eine Studentin zitiert.

Das Managementzentrum unterstützt Schulen und Lehrpersonen nicht nur bei der Planung von Bildungsprojekten im Welterbe Jungfrau-Aletsch. Es stellt auch kostenlos Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die beliebig kombinierbar und stufengerecht angepasst werden können und sich an Ansätzen der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung orientieren. In Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen werden auch Aus- und Weiterbildungskurse angeboten. Der nächste Kurs findet vom 1. bis zum 3. September 2017 in Blatten bei Naters statt.

