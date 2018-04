Bergführer vom Aletschhorn verstorben

Am späteren Samstagnachmittag ist ein Bergführer unterhalb des Aletschhorns in eine Gletscherspalte gestürzt. Der 36-jährige Mann konnte schwer verletzt von der Rettungsstation Blatten-Belalp geborgen werden. Am gestrigen Dienstag erlag er seinen schweren Verletzungen im Inselspital in Bern.

Artikel zum Thema Sturz in Gletscherspalte am Aletschhorn

Der Bergführer, der von einem Gast begleitet wurde, stürzte am Samstag, 21. April, gegen 16.40 Uhr unterhalb des Aletschhorns, westlich der Mittelaletschlücke auf 3400 Metern über Meer, zehn Meter tief in eine Gletscherspalte.

Eine Drittperson meldete den Unfall um 17:50 Uhr über die Notrufzentrale 144 der Einsatzzentrale der Walliser Kantonspolizei. Die aufgebotene Rettungsstation Blatten-Belalp begab sich unverzüglich vor Ort. Unter schwierigen Bedingungen konnte der Alpinist um 23:30 Uhr aus der Gletscherspalte befreit werden.

Schwer verletzt wurde der Bergsteiger mit einem Helikopter der Air-Zermatt ins Inselspital nach Bern geflogen. Dort verstarb er am Abend des 24. April. Beim Opferhandelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Basel.

pd/map

25. April 2018, 18:10

Artikel teilen