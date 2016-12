Teil 4: Diese Beiträge klickten 1815.ch-Leser 2016 am meisten an

Welche Themen wurden in diesem Jahr auf 1815.ch am meisten gelesen und beschäftigten die Menschen im Oberwallis? Wir blicken zurück auf das Jahr 2016 und zeigen in vier Teilen, welche Beiträge bei den Leserinnen und Lesern auf besonders grosses Interesse gestossen sind.

Dossier zum Thema 1815.ch im Jahr 2016

Oktober: Drillingsgeburt, Erdbeben und Marketing-Aktion von Saas-Fee

Die gescheckte «Belinda» entzückte im Oktober viele 1815.ch-Leserinnen und -Leser. Die Evolèner-Kuh brachte in Zermatt gleich drei Kälbchen zur Welt und brachte mit der überraschenden Drillingsgeburt nicht nur deren Züchter sondern auch viele Tierliebhaber im Oberwallis ins Staunen. Nicht weniger interessiert zeigte man sich ferner über die Nomination des Saasers Yannick Herren für das Eishockey-Nationalteam. Der Stürmer vom HC Lausanne wurde von Trainer Patrick Fischer für das erste Turnier der Saison aufgeboten.

Ein Erdbeben der Stärke 4,2 bei Salgesch brachte das Wallis am 24. Oktober zum wackeln. Leserinnen und Leser aus der ganzen Region meldeten sich daraufhin und gaben an, das Beben auch gespürt zu haben. Auf die folgende Meldung sorgte für Gesprächsstoff: «Saas-Fee will 100'000 Saisonabos verkaufen». Am 21. Oktober ging die Destination in die Verkaufsoffensive und lancierte eine Markting-Aktion. Bis zum Saisonstart sollten 100'000 Abos zu 222 Franken verkauft werden.

November: «Rocco», zurückgelassene Schafe, ein Sessellift und Politik

Im November führte ein Beitrag über die Online-Werbeserie «Rocco» die Liste der meistgelesenen 1815-Artikel an. Die vom Salgescher David Constantin und seinem Team von «Lineli Solutions» im Auftrag der Swisscom realisierten Episoden wussten das Publikum zu unterhalten. Ebenfalls viele Leser erreicht hat eine Nachricht über eine Schaf-Evakuierung im Lötschental. Der Halter hatte seine Tiere auf der Alp zurückgelassen. Als dieser trotz Aufforderung des Tierschutz Oberwallis kein Interesse an einer Rettung der Schafe zeigte, wurde das Veterinäramt eingeschaltet. Dieses veranlasste in der Folge eine Evakuierung mittels Helikopter.

Auch die Eröffnung des neuen Hublot-Express in Zermatt interessierte die 1815-Leserschaft. Rechtzeitig zur Wintersaison wurde die 6er-Sesselbahn zwischen Gant und Blauherd eingeweiht. Die neue Anlage kann bis zu 1800 Gäste pro Stunde transportieren. Schliesslich schaffte es auch eine politische Meldung unter die meistgelesenen vier Nachrichten des Monats November. Der Wahlticker zur Wahl der Oberwalliser Gemeindepräsidenten sorgte für reichlich Klicks. Die Wahl von Franz Ruppen in Naters und sechs Amtskolleginnen und –kollegen in anderen Gemeinden zog zahlreiche Oberwalliser an die Bildschirme.

Dezember: Junger Augstbordwolf zur Strecke gebracht

Die Meldung am 22. Dezember, dass ein weiblicher Jungwolf in der Augstbordregion von der Wildhut erlegt wurde, war im letzten Monat des Jahres 2016 der meistgelesene Artikel auf 1815.ch. Erst einen Tag nachdem der Kanton mit der Zustimmung des Bundesamts für Umwelt den Abschuss eines Jungwolfs bewilligt hatte, wurde ein Tier zur Strecke gebracht. Viel gelesen wurde auch der Beitrag über die erst fünf Jahre alte winsun AG aus Steg. Sie durfte im Dezember in Conthey den UBS-Wirtschaftspreis «Prix Sommet» entgegenhemen.

Nicht als Sieger aber als sehr guter Fünftplatzierter, ging Cédric Ritler, Cornet-Bläser der Musik Alpina Wiler aus dem Walliser Juniorensolistenwettbewerb hervor. Die sehr gute Rangierung goutierten die Leserinnen und Leser von 1815.ch und hoben den Beitrag im Dezember unter die meistgelesenen Artikel. Auch das Porträt über den jungen Grengjer Eringerzüchter Angelo Seematter fand bei der Leserschaft grossen Anklang. Augenzwinkernd meinte Seematter bei einem Besuch im Kuhstall zu seinen sieben Kämpferinnen: «Eringerkühe führen sich manchmal wie Diven auf».

pmo / pan

30. Dezember 2016, 09:30

Artikel teilen