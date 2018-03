Föhn weckt in den Alpentälern Frühlingsgefühle

Eine strahlende Sonne herrschte am Samstag über der Region. Das herrliche Frühlingswetter hält noch eine Weile an.

Wie MeteoNews mitteilt, war es heute in den nördlichen Alpentälern föhnig. Zudem gab es im Jura teilweise etwas Südwestföhn. Trotz vielen Wolken stiegen die Temperaturen dabei örtlich bis über 16 Grad, was doch sehr frühlingshaft ist. In Visp schaffte es das Quecksilber auf angenehme 13.6 Grad. Dies dürfte nicht nur den Vierbeinern an der Widderschau und dem Warenmarkt gefallen haben.

Morgen hält der Föhn bis in den Nachmittag hinein durch, dadurch wird es ähnlich mild oder sogar noch eine Spur milder als heute. Am Morgen gibt es zudem in den Föhntälern schon verbreitet zweistellige Temperaturen. Zu Beginn der kommenden Woche geht es wechselhaft, aber mild weiter. Ein markanterer Kälteeinbruch ist Vorderhand nicht in Sicht.

Mehr Wallis Wetter gibts hier.

pd/noa

10. März 2018, 19:00

Artikel teilen