Freitag am Open Air Gampel bereits ausverkauft

Der Freitag am Open Air Gampel erfreut sich grosser Beliebtheit. (Bild vom vergangenen Jahr) Foto: 1815.ch

Das Lineup des Open Airs Gampel ist komplett. Der Headliner am diesjährigen Festival sind ganz klar «Die Toten Hosen», die Gampel am Freitag rocken werden. Dieser Tag ist in der Kategorie Einzeltag denn auch schon ausverkauft.

Bereits im Jahr 2015 sollten «Die Toten Hosen» die Gampjer Hauptbühne rocken. Damals kam es bekanntlicherweise zum Super-GAU: Der Auftritt musste wegen einer Stimmbandentzündung bei Frontmann Campino kurzfristig abgesagt werden.

Dieses Jahr nun lösen die «Hosen» ihr Versprechen ein, dem Wallis erneut einen Besuch abzustatten. Mit im Gepäck hat die nach wie vor erfolgreichste deutsche Band ihr neues Album «Laune der Nater», welches am 5. Mai veröffentlicht wird. In Gampel sind sie am Freitag, 18. August, zu hören. Dieser Tag ist als Einzeltag bereits ausverkauft.

Mit den «Hosen» befreundet sind die Jungs von der Punkrockband «Broilers». Mit ihrem neuen Album «(sic!)» greifen sie Themen auf, vor denen viele andere kuschen würden. Die Australier «Wolfmother» und «Triggerfinger» aus Belgien haben sich dem Stoner Rock verschrieben, während letztere aber auch einen ausgeprägten Sinn für schöne Melodien aufweisen.

Frauenstimmen auf der grossen Bühne

Im Zentrum stehen dieses Jahr in Gampel mit «The Kills», «The Pretty Reckless» und «Jennifer Rostock» starke Frauenstimmen. Wie schon «The White Stripes» und andere Blues-/Garage-Rockbands vor ihnen, präsentiert das Duo «The Kills» einen reduzierten und minimalistischen Sound. «The Pretty Reckless», die Band um «Gossip Girl» Taylor Momsen, melden sich mit dem Album «Who You Selling For» zurück. Abseits des Gängigen experimentieren die Vier mit Blues, klassischem Rock und atmosphärischem Grunge.

Mit «Jennifer Rostock» kommt die wahrscheinlich lauteste Stimme Deutschlands ins Wallis. Im Herbst 2016 erschien mit «Genau in diesem Ton» ihr neues Album. Live ist «Jennifer Rostock» eine Nummer für sich: In punkto Energie, Ausdauer und Bühnenshow gibt es nur ganz wenige deutsche Bands, die es mit der Urgewalt aufnehmen können.

Hip-Hop und Rap im Mittelpunkt

Hip-Hop und Rap erhält am diesjährigen Open Air Gampel einen so hohen Stellenwert wie noch nie zuvor. Mit dem Panda-Rapper «Cro» kommt gar der Samstagsheadliner aus diesem Genre. 19 Platin- und zwölf Gold-Schallplatten, mehrere Echo-Awards und andere Auszeichnungen nennt er sein eigen.

Als ganz Grosser im Business gilt «Lil Wayne», der mittlerweile elf Alben veröffentlicht hat. Einen Welthilt landete er im letzten Jahr mit «Sucker for Pain», einer Gemeinschaftssingle mit «Wiz Khalifa», «Imagine Dragons» und den «X Ambassadors».

Aber auch die Schweiz braucht sich mittlerweile im Rap nicht zu verstecken. Mit seinem Album «Kryptonit» setzt «Manilio» ein sattes Statement, mal pures Entspannungsgefühl, mal Wut und Anspannung und oft Reflektion. «Nemo» ist der Schweizer Shootingstar in der hiesigen Rapszene. Auch der Briger Rapper «Sevsnite» hat es ins Lineup geschafft.

Elektro auf dem Vormarsch

Mit Paul Kalkbrenner kommt ein Mega-Elektro-DJ nach Gampel. Im August mit dabei hat er die Mixtape-Trilogie «Back To The Future». Dabei geht Kalkbrenner auf Zeitreise in die Anfänge des Techno zu Beginn der 90er-Jahre.

Ihr Auftritt in Gampel war längst überfällig: «Klischée». Blues, Funk, Disco, House, Afro-Pop, Chanson, eine Prise Swing, Rap und Trap: Alles gemixt, gerührt und wieder ausgespuckt ist das, was die Combo mit Oberwalliser Wurzeln ausmacht. Bei «Klischée» gehts um schweisstreibende Beats, elektrisierende Melodien und ekstatische Rhythmen.

Schweizer Bandpaket

Neben den bereits erwähnten Schweizern wie «Manillio», «Klischée» und «Nemo» gibt es mit «Dabu Fantastic», «Seven», «Kunz» und Sam Gruber noch weitere Acts der einheimischen Musikszene.

Mit «Lo & Leduc» kommt die derzeit erfolgreichste und hippste Schweizer Mundartband nach Gampel. Ihr erstes offizielles Album «Zucker fürs Volk» (2014) hielt sich 88 Wochen in den Charts. Mit Songs wie «Jung verdammt» und «All die Bücher» haben sie Menschen begeistert und zusammen mit ihrer Band Bühnen zum Beben gebracht. Jetzt erscheint mit «Ingwer und ewig» das neue Album.

Mit «Angelina» gelang «Dabu Fantastic» der grösste Schweizer Hit des Jahres 2016. Der Song aus ihrem neusten Album «Drinks» wurde mit einem Gold Award und dem Swiss Music Award in der Kategorie Best Hit geadelt. «Seven» ist Vollblutmusiker und unglaublich kreativ. 2015 erschien mit «BackFunkLoveSoul» sein bislang erfolgreichstes Album – es klassierte sich auf Platz 1 der heimischen Charts.

«Kunz» präsentiert mit «No hunger» ein weiteres Nummer-Eins- Album. Die für ihn so prägenden Elemente wie Hackbrett und Mandoline sind auch beim dritten Studioalbum präsent. Der Oberwalliser Singer/Songwriter Sam Gruber kann mit seiner Band und neuem Album auf eine 10-jährige Karriere zurückblicken.

Das vollständige Lineup finden Sie in der heutigen Ausgabe des «Walliser Boten». Tickets sind ab sofort erhältlich.

21. März 2017, 07:35

