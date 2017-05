«Garlina» zur «Miss Simplon» gekürt

Landwirtschaft | Hundertjahrfeier der Braunviehzüchter in Simplon Dorf

Das Braunvieh der Simplon Südseite an der Jubiläumsschau. Foto: zvg

Am Samstag stand in Simplon Dorf die Jubiläumsfeier des Braunviehzuchtvereins an. Das Ausrichten des Anlasses ist den Landwirten von Simplon und Zwischbergen vollends gelungen.

Artikel zum Thema Fleckvieh hat seinen grossen Auftritt

Eine Vielzahl von Gästen besuchten die gestrige Jubiläumsschau, bei der rund siebzig Tiere, zu denen auch ein Muni aus Zwischbergen gehörte, ausgestellt wurden.

Aus den acht Kategorien galt es durch den Urner Experten Adrian Arnold die jeweils Beste zu küren. In Ansprachen wandten sich der Viehzuchtspräsident Roman Arnold und der Gemeindepräsident Sebatian Arnold an die Festgemeinde. Die Musikgesellschaft «Bleiken» umrahmte den offiziellen Akt musikalisch und Pfarrer Frank Sommerhoff segnete Tierhalter und Vieh.

Am Nachmittag standen schliesslich die Wahlen von «Miss Schöneuter», «Miss Genetik OB und BV», «Miss Protein» und «Miss Simplon» an. Diese heisst «Garlina» und stammt aus dem Stall von Meinrad Gerold.

pd / pan

07. Mai 2017, 07:31

Artikel teilen