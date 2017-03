Darbellay will noch keine Einschätzung machen

Beide SP-Kandidaten werden ein sehr gutes Resultat erzielen. Ob Waeber-Kalbermatten oder Rossini obenaus schwingt, sei noch offen. Lanthemann:«Vielleicht haben wir am Schluss zwei Staatsräte...» Foto: 1815.ch

Bei den Genossen im Maison Socialiste in Sitten ist alles angerichtet. Foto: 1815.ch

Ganz entspannt. Roberto Schmidt mit seiner Frau Christa (links) am Suppentag in Leuk. Foto: zvg

Ein Blick hinter die Kulissen. Die CVP-Zentrale in Sitten. Foto: Walliser Bote

Ein Blick hinter die Kulissen. Die CVP-Zentrale in Sitten. Foto: Walliser Bote

Am Analysieren. Esther Waeber-Kalbermatten mit ihrem Team im Büro in Sitten. Foto: zvg

Jacques Melly am CVP Stammtisch in Sitten. Foto: zvg

Santé. Christophe Darbellay will noch keine Einschätzung abgeben. Foto: zvg

Das Rennen um die Staatsratssitze ist in vollem Gang. Mögliche Sieger und Verlierer zeigen ihre Emotionen, Impressionen und geben ihre Statements ab.

Christophe Darbellay will nicht zu viel vorhersagen: «Ich mache jetzt noch keine Einschätzung. Ich werde dies erst tun, wenn alle Resultate feststehen. Ich glaube, es gibt noch Veränderungen, aber die C-Politiker werden die Nase vorne behalten.» Doch die Überlegenheit seiner Partei gegenüber der SVP scheint ihn zu freuen. «Freysinger hat eine total falsche Strategie gewählt, viel zu agressiv und die persönlichen Attacken kamen nicht gut an. Auch Voide hat ein ganz schlechtes Resultat. Das ist sehr drastisch.»

Jacques Melly ist glücklich: «Es sieht sehr gut aus. Heute Morgen hat man mich bereits gefragt, wie ich mich fühle und ich habe geantwortet, dass es immer sonnig ist, auch wenn es regnet. Bis zum Ende muss man trotzdem vorsichtig sein. Aber bis jetzt ist es super und ich bin sehr zufrieden. Auch mein Kollege Roberto Schmidt hat bis anhin sehr gute Resultate erzielt. Aber die grossen Städte muss man trotzdem noch abwarten.»

Esther Waeber-Kalbermatten gibt sich vorsichtig, was die bisherigen Zahlen anbelangt. «Wir sind momentan am Analysieren. Aber bis jetzt ist es noch schwierig etwas zu sagen. Die grossen Unterwalliser Gemeinden sind noch offen und ich bin lieber vorsichtig. Die Unterwalliser Stimmbürger können noch alles ändern.»

SVP-Staatsratskandidatin Sigrid Fischer-Willa beim Mittagessen mit ihrem Familie. «Die Kampagne ist gelaufen. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ein Kommentar zu den bisherigen Ergebnissen abzugeben wäre verfrüht». Auf ihren Puls angesprochen sagt die Briger Stadträtin nur: «Ich hatte bereits eine ruhige Nacht und auch jetzt bin ich entspannt.»

Die Zahlen sprechen nicht gerade für Oskar Freysinger. Trotz schwachen Zahlen gegenüber denen von vor vier Jahren zeigt sich Freysinger selbstsicher. «Ich stelle mir die Frage, ob überhaupt ein zweiter Wahlgang statt finden wird. Ich kanns mir nicht vorstellen. Die CVP hat stark mobilisiert und auch Waeber-Kalbermatten hat im Oberwallis als Frau eine besondere Position. Die anderen Kandidaten sind hinter uns schon weit abgeschlagen.»

Roberto Schmidt zeigt sich entspannt, trotz Wahlen. Der bisherige Spitzenkandidat geniesst den Wahlsonntag am Suppentag in seinem Heimatdorf Leuk: «Das Oberwallis hat ziemlich geschlossen die C-Parteien gewählt und auch Esther Waeber-Kalbermatten wurde bisher gut unterstützt. Aber bis jetzt sind fast nur die Oberwalliser Gemeinden bekannt. Nach Halbzeit bin ich trotzdem sehr zufrieden. Das ist ein Bombenresultat. Ich bin froh das auch Melly und Darbellay gute Resultate erzielt haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Oberwalliser nicht nur an sich denken.»

05. März 2017, 15:06

