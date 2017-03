Grosser Empfang für Weltmeister Iwan Arnold

In Simplon Dorf wurde am Freitagabend Iwan Arnold von grossem Publikum empfangen.

Der Simpiler gewann an der Skitourenrenn-Weltmeisterschaft am 28. Februar in Alpago-Piancavallo im Sprint die Goldmedaille. Zwei Tage später holte er sich in der Staffel ebenfalls die Goldmedaille.

Mächtig stolz war damit seine Heimatgemeinde Simplon, welche erstmals einen solchen Weltmeister feiern konnte. Vizepräsident Marco Gerold würdigte die grosse Leistung des Simpiler Mitbürgers und gab der Freude der Heimatgemeinde Ausdruck über die Ehre, welche Simplon mit dieser der Doppelleistung ihres Mitbürgers zuteil wurde.

pd / zen

03. März 2017, 21:05

