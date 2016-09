Julen neu im Verwaltungsrat der IWM AG

Der bisherige technische Leiter der Zermatt Bahnen Peter Julen wechselt als Verwaltungsrat zur IWM AG mit Sitz in Monthey. Das Unternehmen gilt als führendes Prüfinstitut für die Schweizer Seilbahnen.

«Um noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können, freut es uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die IWM AG auf die Dienste von Peter Julen als Verwaltungsrat zählen darf», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Julen sei ein ausgewiesener Fachmann in der Seilbahnbranche. Er war über 30 Jahre als technischer Leiter bei den Zermatt Bergbahnen tätig und für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Bahnen verantwortlich.

In seiner Tätigkeit als Präsident beim Verband des technischen Kaders (VTK) war zudem Julen an der Entwicklung, der auf die Bedürfnisse der Seilbahnbranche ausgerichteten Berufsausbildung beteiligt. Als Präsident der Prüfungskommission der Seilbahnfachmannausbildung und in der Bildungskommission von Seilbahnen Schweiz (SBS) engagiert er sich weiterhin für die Ausbildung.

Die IWM AG ist das führende, privatwirtschaftlich betriebene Prüfinstitut für Seilbahnen auf dem Schweizer Markt, mit Hauptsitz in Monthey. Sie ist von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditiert als Prüfstelle (STS 282) sowie als Inspektionsstelle (SIS 142). Das Angebot erstreckt sich vom Prüfen, über die Beurteilung, die Beratung und Instandhaltung von Bauteilen sowie die Inspektion bezüglich Mechanik, Bautechnik und Elektrik von Seilbahnanlagen.

