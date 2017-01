Kleine Rennfahrer und Hexen verzaubern die Belalp

Die 35. Belalp Hexe ist eingeläutet. Am Samstag zeigten die Kleinsten, dass die zukünftigen Hexenmeisterinnen und Hexenmeister bereit stehen.

Die 35. Jubiläums-Ausgabe der Belalp Hexe ist lanciert. An der Mini-Maxi-Hexe am Samstag startete jedes Kind (Mini) gemeinsam mit einem Erwachsenen (Maxi) und kämpften gemeinsam um den Titel des Mini-Maxi-Meisters. 120 Teams gingen an den Start und zeigten deutlich, dass sich die Belalp Hexe nicht um den Nachwuchs sorgen muss. Die Tagesbestzeit erzielten Silvan Imhof und Mathias Salzmann, welche die Strecke in 2 Minuten 33 Sekunden und 35 Hundertstel meisterten.

Natürlich durften auch Hexen-Gruppen mit ihren gruselig-schönen Gewändern und schrillen Gesängen nicht fehlen. In dieser Kategorie ging der Sieg an die «Jubiläumshäxe» (Eve-Marie und Nora Truffer, Leon Volken, Maria, Lukas und Marco Zumofen, Emma, Olivia und Anna Franzen). Die Ranglisten aller Kategorien sind hier zu finden.

Mit der Mini-Maxi-Hexe ist der Start in die Hexenwoche gelungen. Bereits am Sonntag ging es mit den beiden Rennen «Belalp Derby» (Riesenslalom) und «Hexensprint» (Abfahrt) weiter, bei dem die Favoriten auf den Titel des Hexenmeisters eine erste Duftmarke hinterlassen konnten. Beim «Belalp Derby» erreichte Pascal Amacker mit einer Zeit von 53,36 Sekunden die Tagesbestzeit. Beim Hexensprint sicherte sich Mathias Salzmann mit 34,90 Sekunden den Tagessieg.

Am Freitag, 13. Januar, wird die 35. Belalp Hexe schliesslich offiziell mit dem Hexentanz am brennenden Scheiterhaufen eröffnet. Am Samstag folgt schliesslich die traditionelle internationale Belalp Hexenabfahrt. Die «Witches Night» am Freitag und Samstag sorgt dafür, dass in Blatten die Nacht zum Tage wird. Anmeldungs-Möglichkeit für die Hexenabfahrt sind hier zu finden.

09. Januar 2017, 10:31

