Auch Visp und Leuk ins neue Jahr gestartet

Gemeindepräsident Niklaus Furger richtete ebenfalls ein paar Worte an die Visperinnen und Visper. Foto: Walliser Bote

Der Leuker Gemeindepräsident Martin Lötscher: Wasser ist das Jahresmotto 2018 – und auch der Sport war Thema in seiner Neujahrsansprache. Foto: Walliser Bote

Nach einem bewegenden Jahr 2017 blicken die Präsidenten der dritt- und viertgrössten Oberwalliser Gemeinde zuversichtlich ins anlaufende Jahr.

So wurde letztes Jahr mit Martin Lötscher eine neuer Gemeindepräsident gewählt, nachdem Roberto Schmidt der Einzug in die Walliser Regierung schaffte. «Nichts ist so beständig wie der Wandel», blickte Lötscher, der im Dezember zudem Grossvater wurde, denn auch passend auf 2017 zurück.

Die Fertigstellung der Arbeiten für den Leuker Rathausplatz sowie der Urversammlungsentscheid für das Projekt Schulhaus Susten seien zwei wichtige Vorhaben der Gemeinde für das neue Jahr, meint Lötscher im Gespräch.

Auch der Visper Präsident Niklaus Furger kann auf ein bewegtes Jahr zurückblicken. Der Entscheid der Lonza, «mit den Projekten 'Sanofi' und 'Ibex' den Visper Standort massiv auszubauen», ist aus Sicht der Gemeinde sicherlich der Höhepunkt 2017. «In den vergangenen Monaten wurde schweiz- und weltweit erstaunt und positiv über diese Investitionen sowie die Schaffung von mehreren hundert neuen Arbeitsplätzen berichtet.»

Nun stehen weitere Projekte an, welche das Lonzastädtchen ebenfalls prägen dürften. Zum Beispiel der Bau der Eishockeyhalle oder die Investitionen ins Rathaus oder das La Poste.

zum/blo

07. Januar 2018, 18:44

