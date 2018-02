Jetzt wird's richtig kalt

Nicht mehr eitel Sonnenschein. In den nächsten Tagen wird es in der Schweiz so richtig kalt. Foto: Willy Zengaffinen

Nachdem am Samstag vor allem in höheren Lagen aus dem Mittelmeerraum nochmals leicht mildere Luft in den Alpenraum transportiert wird, bringt ab Sonntag eine Nordostströmung eiskalte Luft aus Sibirien und Russland nach Europa. Es wird eisig.

Artikel zum Thema Nächste Woche droht die russische Kältepeitsche

Nicht nur in den Bergen gehen die Temperaturen bis zum Wochenstart markant zurück, sondern auch in den tieferen Lagen, meldet «MeteoNews» am Samstag in einer Mitteilung. Von Sonntag bis Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen auf der Alpennordseite im Mittelland und in den Alpentälern noch maximal bei -7 bis -2 Grad, es gibt Dauerfrost und eine Serie von Eistagen.

Windchill-Effekt wirkt

Die Tiefsttemperaturen können laut Prognosen im Flachland teilweise bis unter -10 Grad sinken. Mit einer mässigen bis starken Bise werden sich die Temperaturen wohl zusätzlich massiv kälter anfühlen. Der Windchill-Effekt sorgt oft für gefühlte Temperaturen im Bereich von -15 bis -10 Grad.

In den höheren Alpen- und Juratälern sind an exponierten Orten nachts bis unter -30 Grad zu erwarten. Wenn man sich länger im Freien aufhält und sich nicht ausreichend vor der Kälte schützt, besteht die Gefahr von Erfrierungen. Auch im Süden gibt es Frost, hier sind die Höchsttemperaturen aber eine Spur höher als im Norden.

Besserung ab Mitte Woche

Die Prognosen versprechen indes schon bald wieder freundlichere Temperaturen: Ab Mitte Woche nämlich soll das Quecksilber wieder in die Höhe gehen. In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen zuerst in der Höhe rasch und deutlich an, später setzt sich die Milderung auch im Flachland durch.

pd / pmo

24. Februar 2018, 13:20

Artikel teilen