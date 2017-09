«Sehr besonderer Preis»

Preisträger Stefan Hertmans im Gespräch mit der Walliser Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten: Beide überzeugten an der «Spycher-Preisfeier» mit ihren Reden Foto: Walliser Bote

Der belgische Schriftsteller Stefan Hertmans erhielt am Sonntagmittag im Schloss Leuk den «Spycher: Literaturpreis Leuk» überreicht. Er habe damit einen «sehr besonderen Preis» erhalten, fand der Geehrte.

In seiner Willkommensrede würdigte Arnold Steiner, Präsident der Stiftung Schloss Leuk, das Schaffen dieses Autors. Er wünsche ihm einen «vollen Spycher», hiess Arnold Steiner den Preisträger in Leuk-Stadt willkommen. Beeindruckt von der Literatur Stefan Hertmans’ zeigte sich auch Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten. Dessen letztes Buch «Die Fremde» gehe «tief unter die Haut», betonte die Staatsrätin in ihrer Festansprache.

Laudator Lothar Müller ging in seiner Rede ausführlich ein auf Leben und Werk des Spycher-Preisträgers’17, während Preisträger Stefan Hertmans in seiner Dankesrede darauf hinwies, dass er bereits im Wallis weilte - unter anderen für «eine Pilgerfahrt nach Raron an Rilkes Grab».

blo

17. September 2017, 14:00

Artikel teilen