Sommaruga in der Kantonshauptstadt

Bundesrätin Simonetta Sommaruga tauscht sich am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, jeweils mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an deren Arbeitsplatz aus. Dieses Jahr hat sie die Baustelle des künftigen Campus Energypolis in Sitten besucht.

Zurzeit sind zwischen 40 und 50 Personen auf der Baustelle tätig. Ab Semesterbeginn im August 2020 sollen die drei neu entstehenden Gebäude Studierende und Forschende der Walliser Fachhochschule HES-SO Valais-Wallis und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) aufnehmen. Nach einem Rundgang durch die Baustelle führte Bundesrätin Sommaruga vertiefte Gespräche mit rund zehn Arbeitnehmenden aus verschiedenen Berufen, Ländern, Altersgruppen und Hierarchiestufen.

Das Thema Zuwanderung sowie die Herausforderungen bei der optimalen Nutzung des Potenzials inländischer Arbeitskräfte seien für die Bauberufe zentral, schreibt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD in einer Pressemitteilung. In der Schweiz seien fast zwei Drittel der Beschäftigten des Bauhauptgewerbes ausländische Staatsangehörige. Dabei ist die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe (5,7 Prozent im Jahr 2015) höher als im Durchschnitt aller Branchen (3,2 Prozent). So hat sich die Bundesrätin dafür interessiert, welche Möglichkeiten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausländischer Herkunft bestehen, Sprachkurse oder berufsbegleitende Ausbildungen zu besuchen, damit sie langfristig in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

pd / pac

01. Mai 2017, 13:49

