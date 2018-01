Erneute Evakuierungen in St. Niklaus – Schulbetrieb bis Dienstag eingestellt

Erneut sorgt die Wetterentwicklung in den vergangenen Tagen in St. Niklaus dafür, dass zwei Häuser evakuiert werden müssen. Auch der Schulbetrieb in St. Niklaus und Herbriggen bleibt am Montag und am Dienstag eingestellt. Strassen mussten vorsichtshalber gesperrt werden.

Wie der Gemeindeführungsstab St. Niklaus vermeldet, müssen im Weiler «Obere Stahle» erneut zwei Einfamilienhäuser evakuiert werden. In den Weilern «Gerstern» und in Teilen des Weilers «Dorf Herbriggen» werden die Anwohner gebeten, aus Sicherheitsgründen in ihren Häusern zu bleiben. Der Schulbetrieb in St. Niklaus und Herbriggen bleibt morgen Montag und am Dienstag eingestellt.

Vorsichtshalber werden die Strassen «Birchmatten - Obere Stahle» und die Zufahrtsstrasse «Unnere Stahle» gesperrt. Die Strasse Feuerwehrlokal - Bahnhof St. Niklaus wird ebenfalls gesperrt, weswegen die Parkplätze neben den Tennisplätzen ebenfalls geschlossen sind. Das Parkhaus bleibt weiterhin offen.

Ferner sei zu beachten, so heisst es in der Mitteilung weiter, dass diverse Wanderwege im Gemeindegebiet St. Niklaus weiterhin gesperrt bleiben. Die Bevölkerung wird gebeten, sich an sämtliche Markierungen und Absperrungen vor Ort zu halten. Die Luftseilbahn Jungen wird ab 16:00 Uhr eingestellt.

pan

21. Januar 2018, 11:52

