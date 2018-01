Strassen- und Schienenverkehr im Oberwallis beeinträchtigt

Wegen intensiver Niederschläge und infolge grosser Lawinengefahr mussten im Oberwallis erneut verschiedene Strecken gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr der MGBahn ist von den Wetterkapriolen betroffen.

Artikel zum Thema Felssturz bei Kalpetran legt MGBahn still

Einmal mehr sorgt die schwierige Witterungslage im Oberwallis für Probleme auf Strasse und Schiene. Die Strecke Steg-Goppenstein-Blatten musste am Sonntagmorgen um 5.00 Uhr ab Hohtenn komplett geseperrt werden. Wie der regionale Führungsstab Lötschental in einer Mitteilung schreibt, ist die Lawinengefahr in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund der warmer Temperautern und anhaltenden heftigen Regenfällen bis gegen 2000 Meter stark angestiegen.

Eine Strassensperrung besteht derzeit auch für den Streckenabschnitt zwischen Täsch und Zermatt. Am Samstagabend hat auch die MGBahn den Verkehr auf dem Schienennetz zwischen Täsch und Zermatt eingestellt. Damit ist Zermatt auf den normalen Verkehrswegen erneut nicht mehr erreichbar.

Im Mattertal ist zudem der Bahnverkehr zwischen Visp und St. Niklaus wegen eines Felssturzes bei Kalpetran unterbrochen. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Autoverlad Furka eingestellt

Auch im Goms ist der Zugsverkehr der MGBahn wegen Lawinengefahr beeinträchtigt. Zwischen Niederwald und Oberwald verkehren derzeit keine Züge. Auch der Autoverlad Furka zwischen Oberwald und Realp bleibt am Sonntag bis Betriebsschluss eingestellt. Die Züge auf der Strecke Oberwald-Andermatt-Nätschen fahren am Sonntag gemäss Fahrplan.

Wegen grosser Lawinengefahr ist im Goms zudem die Strasse zwischen Niederwald und Oberwald bis auf weiteres gesperrt. Ferner wurde der Abschnitt Simplonpass bis Simplondorf in beide Richtungen geschlossen. Für Anhängerzüge und Sattelschlepper ist die Simplonpassstrasse komplett gesperrt.

Aktuelle Informationen zum Strassen- und Schienenverkehr im Oberwallis finden Sie hier.

pan

21. Januar 2018, 06:54

Artikel teilen