Evakuierung von zwei Einfamilienhäusern in St. Niklaus

Lawinengefahr | Zwei Gebäude in der Gefahrenzone beim Weiler «Obere Stahle»

Aufgrund grosser Lawinengefahr mussten in St. Niklaus zwei Einfamilienhäuser evakuiert werden. Foto: zvg

Im Weiler «Obere Stahle» bei St. Niklaus sind am Donnerstagnachmittag aus Sicherheitsgründen zwei Einfamilienhäuser evakuiert worden.

Artikel zum Thema Blockierte Strassen und Schienen im Oberwallis

Auf Grund von Lawinenniedergängen und der nach wie vor bestehenden Lawinengefahr im «Spisszug», der sich im Weiler «Obere Stahle» in St.Niklaus befindet, sind gemäss Angaben des Gemeindeführungsstab St. Niklaus am Donnerstagnachmittag zwei Einfamilienhäuser vorsorglich evakuiert worden. Die beiden Gebäude würden sich in der Gefahrenzone befinden, wird weiter mitgeteilt.

Zusätzlich wurde die Zufahrtsstrasse zum Weiler «Unnere Stahle» gesperrt. Die Anwohner der beiden Weiler, so heisst es weiter, wurden von der Gemeindeverwaltung kontaktiert. Für Fussgänger bestehe die Möglichkeit die «Raiffeisen-Brücke» zu benützen. Die Situation in St. Niklaus wird vom Gemeindeführungsstab laufend weiter beobachtet.

pan / zen

04. Januar 2018, 16:22

Artikel teilen